НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»

До этого Nipsey выпустил несколько запоминающихся микстейпов. Он сотрудничал со Снуп Догом, Дрейком и другими известными музыкантами.

За день до выхода альбома Nipsey участвовал в открытие в Лос-Анджелесе центра STEM с названием «Вектор 90». Частично его цель – устранение отсутствия разнообразия в науке и технике. Nipsey хотел, чтобы люди при любых возможностях могли заниматься учебой и новыми разработками – в этом он видел замену войнам и бандам.

Nipsey Hussle стремился к очищению города от банд и помогал бедным людям найти себя . Рэпер стал владельцем недвижимости и дал работу своему тяжелому окружению. От него поступали пожертвования на ремонт игровых площадок, а больше всего Nipsey Hussle вдохновлял баскетболистов.

Nipsey – фанат «Лейкерс» и «Клипперс»

Рэпер был очень близок к команде. Его регулярно видели на матчах «Лейкерс» и замечали вместе с баскетболистами. Реакция клуба на смерть Nipsey тоже показательна: «Артист. Активист. Ангел. Лос-Анджелес оплакивает потерю одного из нас, Nipsey Hussle».