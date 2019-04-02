НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»
31 марта рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя – Эрмиас Асгхедом) подходил к собственному магазину Marathon Clothing в Южном Лос-Анджелесе, когда получил несколько пуль в упор. Вместе с ним пострадали еще двое мужчин. Живым до больницы 33-летний Nipsey Hussle не доехал.
У него остались жена и дочь, а также дочь от предыдущего брака. Когда-то рэпер сам состоял в банде: он рос в тяжелых условиях в Лос-Анджелесе, но все-таки выбрал музыкальный путь. Признание пришло несколько месяцев назад, когда дебютный альбом Victory Lap был номинирован на Грэмми.
До этого Nipsey выпустил несколько запоминающихся микстейпов. Он сотрудничал со Снуп Догом, Дрейком и другими известными музыкантами.
За день до выхода альбома Nipsey участвовал в открытие в Лос-Анджелесе центра STEM с названием «Вектор 90». Частично его цель – устранение отсутствия разнообразия в науке и технике. Nipsey хотел, чтобы люди при любых возможностях могли заниматься учебой и новыми разработками – в этом он видел замену войнам и бандам.
Nipsey Hussle стремился к очищению города от банд и помогал бедным людям найти себя. Рэпер стал владельцем недвижимости и дал работу своему тяжелому окружению. От него поступали пожертвования на ремонт игровых площадок, а больше всего Nipsey Hussle вдохновлял баскетболистов.
Nipsey – фанат «Лейкерс» и «Клипперс»
Рэпер был очень близок к команде. Его регулярно видели на матчах «Лейкерс» и замечали вместе с баскетболистами. Реакция клуба на смерть Nipsey тоже показательна: «Артист. Активист. Ангел. Лос-Анджелес оплакивает потерю одного из нас, Nipsey Hussle».
Больнее всего пришлось Леброну Джеймсу. Он виделся с Nipsey, восхищался его творчеством и рассказывал всем вокруг, какой он классный. Все это Джеймс передал через многочисленные посты в инстаграме и в твиттере.
Кайл Кузма тоже грустит – его Nipsey мотивировал для прогресса в баскетболе: «Нип стал моим любимым рэпером в старшей школе. Я нашел кого-то, кто вдохновил меня. Нип, та мотивация помогла мне. Поздней ночью и ранним утром я был в спортзале, слушая музыку.
Мне посчастливилось познакомиться и подружиться с моим кумиром в последние два года. Это печальный день. Человек говорил со мной все эти годы – это большая причина того, где я нахожусь».
Сам Nipsey Hussle не так давно публично хвалил Кузму за отличную игру:
Важные слова для передачи отношения к Nipsey написал Алекс Карусо: «Nipsey много сделал для своего сообщества и всей молодежи. Теперь я понимаю, что он сделал гораздо больше, чем я думал сначала. Действительно грустно, что такой человек должен умирать».
На смерть рэпера быстро отреагировали и в «Лос-Анджелес Клипперс». Здесь подготовили его именную футболку, которую доставили в клубную раздевалку. Из игроков «Клипперс» Nipsey был близок с Монтерезлом Харреллом, Лу Уильямсом и Уилсоном Чендлером.
«Такие люди, как Нип, никогда не занимаются только одним делом в жизни. Сегодня я потерял удивительную душу. Нип был одним из самых подлинных людей, которых я встречал. Тот же самый человек, за которого вы боретесь, иногда может убить вас. Это настоящий урок», – скорбит Уилсон Чендлер.
Новость за 40 минут до матча
«Голден Стэйт» принимал «Шарлотт» в разгромной встрече(137:90), в которой игрокам было сложно справиться с эмоциями. Во второй четверти Демаркус Казинс ударил локтем по лицу соперника Гилермо Эрнангомеса. Казинса удалили, но тут важно знать контекст.
«Самое больное во всем этом, что я слушал Nipsey сегодня весь день. Если вы зайдете в мой Instagram, то увидите, как за несколько мгновений до этих новостей я разместил его музыку. Все знают, что я большой поклонник Nipsey. Он для меня больше, чем просто рэпер.
Ненавижу, когда кто-то умирает, но действительно ненавижу, когда это случается с такими людьми. Я до сих пор не отошел от этого», – рассказал Казинс. Похожие эмоции испытали Дрэймонд Грин и Стефен Карри. Они несколько раз виделись с Nipsey и тоже им восхищались.
У Джордана Белла связана с Nipsey Hussle личная история жизни. История Nipsey научила Белла правильнее относиться к деньгам и к собственному месту в мире: «Он был тем, кто пытался изменить взгляд на афро-американских мужчин, у которых были деньги».
Новость о смерти Nipsey смерти баскетболистам «Голден Стэйт» сообщили за 40 минут до игры. Ее показали игрокам на телефоне, а вся предматчевая подготовка сразу нарушилась. Казинс и партнеры максимально абстрагировались от произошедшего, но музыка Nipsey так и осталась в инстаграме Демаркуса.
Близкий друг Хардена
Ближе всех с Nipsey общался Харден. При всей дружбе Джеймс оставался поклонником рэпера, а на разминке перед игрой постоянно слушал его песни. «На прошлой неделе на тренировке Харден исполнял. Я остался, чтобы сыграть несколько мелодий. Он хотел услышать только Нипси», – рассказывал диджей Грей, который обычно отвечает за музыку в «Хьюстоне».
Nipsey помогал Хардену во время благотворительных мероприятий, которые проводил баскетболист. Они знали друг друга с детства и вместе ходили в среднюю школу. Рэпер постоянно был рядом и поддерживал Джеймса, когда он получал награды и признание. Теперь он тяжело переживает смерть друга.
Первой реакцией Хардена была тяжелая фраза: «Один из худших дней в моей чертовой жизни!» Потом он пропустил тренировку «Хьюстона», что объяснили личными причинами. В числе игроков «Хьюстона», которые приехали на предстоящий матч с «Сакраменто», Хардена тоже не оказалось. Но еще есть шанс, что он сыграет.
Смерть Nipsey переживают и другие звезды
Дуэйн Уэйд : «Молюсь за Nipsey Hussle».
Стефен Карри: «Боже, пожалуйста, откройтесь и верните Nipsey Hussle прямо сейчас».
Крис Пол: «Меня от этого тошнит. Молитвы с Лорен Лондон и другими членами семьи».
Рассел Уэстбрук: «Отдыхай, король».