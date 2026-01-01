Клипперс

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Баскетбол
«Клипперс» отыграли у «Голден Стэйт» 31 очко. Это самый большой камбэк в истории плей-офф НБА
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НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»
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