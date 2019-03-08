9-летняя девочка вдохновила Карри на новую модель обуви. Она стала дизайнером
В ноябре 2018 года в «Голден Стэйт» пришло письмо от 9-летней Райли. Девочка обращалась к баскетболисту Стефу Карри и писала, что не может найти на сайте UA.com баскетбольные кроссовки из его коллекции Stephen Curry-UA. В разделе для девочек их просто не было.
Ее письмо – отсылка к проблемам неравенства девушек и мужчин, которые сейчас везде активно решают. Сама Райли занимается баскетболом с четырех лет, а Карри – ее кумир.
«Я знаю, что вы поддерживаете девушек-спортсменов, потому что у вас есть две дочери, и вы принимаете всех девушек в баскетбольный лагерь. Надеюсь, что вы можете поработать с Under Armour, чтобы изменить это. Потому что девушки тоже хотят играть в кроссовках Curry 5», - писала Райли.
Сам Карри давно обращал внимание на вопросы неравенства и гендерных различий. Вот, что писал Стеф в колонке на сайте The Players’Tribune:
«Совру, если не признаю, что идея равенства для женщин в последнее время стала для меня немного более личной и реальной. Я хочу, чтобы наши девочки росли, зная, что нет границ, которые могут повлиять их будущее.
Хочу, чтобы они росли в мире, где их пол не похож на книгу правил о том, как они должны думать, где быть, что делать. И я хочу, чтобы они росли, полагая, что они могут мечтать о многом, и стремиться к карьере, где к ним будут относиться справедливо».
Under Armour – компания, которая производит одежду и обувь для спортсменов. Кроме Карри, она сотрудничает с теннисистом Энди Марреем и футболистом Мемфисом Депаем.
Перед началом этого сезона Under Armour участвовала в разработке формы для московского «Локомотива». В истории с реакцией на письмо Райли компания тоже проявила себя с хорошей стороны.
Вот как все развивалось.
Почти сразу обращение девочки опубликовала ее мама. «Письмо моей дочери Стефу Карри. Ее способ попытаться изменить ситуацию. Горжусь ей», - подписала она в инстаграме.
Карри ответил уже через несколько дней:
«Я ценю ваше беспокойство и провел последние два дня, разговаривая с Under Armour о том, как мы можем решить проблему. К сожалению, мы пометили маленькие размеры как «мальчики» на сайте. Исправляем это сейчас!
Я хочу убедиться, что вы можете гордо носить мои кроссовки - так что я собираюсь отправить вам пару Curry 5. Вы будете одной из первых, кто получит Curry 6.
Наконец, у нас есть что-то особенное в разработке, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Я хочу, чтобы вы отпраздновали со мной! Будут еще дела, но мы планируем побывать в Окленде в ту ночь! Всего наилучшего!»
Карри прислал Райли кроссовки в качестве рождественского подарка.
Через два месяца ее мама опубликовала видео с первого показа новой модели обуви. 9-летняя Райли помогала в разработке дизайна баскетбольных кроссовок.
По ее наработкам изготовили стельки, которые Райли предложила вместе с двумя девушками, играющими в баскетбол. Они были со специальными мотивирующими надписями. Например: «Будь бесстрашной».
«Я хотела написать письмо, потому что кажется несправедливым, что обувь есть только в разделе для мальчиков, а не в разделе для девочек. Хочу обеспечить равные вещи для всех девушек, потому что они тоже играют в баскетбол», – объяснила сама Райли.
8 марта вышла новая праздничная коллекция ICON Curry 6s с моделью фиолетовых кроссовок, в разработке которых участвовала Райли. Обувь доступна на сайте Under Armour по цене от 130 долларов. Все доходы от их продажи пойдут на стипендию, которая будет ежегодно присуждаться девочке, меняющей мир. Ее тоже анонсировал Карри.
Вчера Райли побывала на мероприятии в честь 8 марта. Кажется, это лучший праздник в ее жизни.