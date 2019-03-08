9-летняя девочка вдохновила Карри на новую модель обуви. Она стала дизайнером

В ноябре 2018 года в «Голден Стэйт» пришло письмо от 9-летней Райли. Девочка обращалась к баскетболисту Стефу Карри и писала, что не может найти на сайте UA.com баскетбольные кроссовки из его коллекции Stephen Curry-UA. В разделе для девочек их просто не было.

Ее письмо – отсылка к проблемам неравенства девушек и мужчин, которые сейчас везде активно решают. Сама Райли занимается баскетболом с четырех лет, а Карри – ее кумир.

«Я знаю, что вы поддерживаете девушек-спортсменов, потому что у вас есть две дочери, и вы принимаете всех девушек в баскетбольный лагерь. Надеюсь, что вы можете поработать с Under Armour, чтобы изменить это. Потому что девушки тоже хотят играть в кроссовках Curry 5», - писала Райли.

