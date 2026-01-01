Тако Фолл

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Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала
#Тако Фолл
231 см и мечта о работе в Microsoft. Такого баскетболиста вы точно не видели
#Тако Фолл
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