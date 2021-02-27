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#НБА #баскетбол #Атланта #Оклахома-Сити

Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись

52 минуты назад
Александр Плеханов

«Оклахома» обыграла «Атланту» (118:109) в матче НБА. «Атланта» приехала на игру в гостевом красном комплекте, «Оклахома» ошибочно вышла в оранжевой форме. Во время движения игроков по площадке цвета в трансляции смешивались. В перерыве игроки «Оклахомы» переоделись в белую форму – стало лучше.

Как было:

Как стало:

Именно НБА запросила смену формы со стороны «Оклахомы». Виноваты в ситуации тоже представители лиги. Команды отправляют формы на согласование, на котором и случилась ошибка. ESPN пишет, что тренерам обеих команд было все равно на цвета – они не заметили в них сходства. Проблемы были больше для телевизионщиков.

Игрок «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер потом говорил: «Сначала это было странновато». Еще один игрок «Оклахомы» Кенрих Уильямс отвечал на вопрос о том, какое место в списке странностей занимает эта ситуация: «Сначала идет коронавирус, потом – наше переодевание». «Атланта» в ответ показала в твиттере главный кадр дня:

твиттер «Атланты»

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