Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
«Оклахома» обыграла «Атланту» (118:109) в матче НБА. «Атланта» приехала на игру в гостевом красном комплекте, «Оклахома» ошибочно вышла в оранжевой форме. Во время движения игроков по площадке цвета в трансляции смешивались. В перерыве игроки «Оклахомы» переоделись в белую форму – стало лучше.
Как было:
Как стало:
Именно НБА запросила смену формы со стороны «Оклахомы». Виноваты в ситуации тоже представители лиги. Команды отправляют формы на согласование, на котором и случилась ошибка. ESPN пишет, что тренерам обеих команд было все равно на цвета – они не заметили в них сходства. Проблемы были больше для телевизионщиков.
Игрок «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер потом говорил: «Сначала это было странновато». Еще один игрок «Оклахомы» Кенрих Уильямс отвечал на вопрос о том, какое место в списке странностей занимает эта ситуация: «Сначала идет коронавирус, потом – наше переодевание». «Атланта» в ответ показала в твиттере главный кадр дня: