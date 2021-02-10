Батлер имитировал травму глаза в матче НБА. Сказал, что брал советы у актера Уолберга 👀

Позже Батлер сам прокомментировал эту актерскую игру: «Я учился у Марка Уолберга. Изучал то, как он хорошо действует. Получил несколько советов». Марк Уолберг – двукратный номинант на премию «Оскар». «Отступники», «Глубоководный горизонт», «Макс Пэйн», «Преодоление» – одни из многих фильмов, где он снимался. Были и фильмы со спортивными ролями.

Отсылка к Уолбергу в словах Батлера – это не просто красивая цитата. Они давно дружат. Батлер даже тренировал дочку Уолберга, потом много говорил о восхищении его жизнью. Батлер рассказывал: «Самое важное, что я узнал от него – то, как он ведет себя со своей семьей. Могу сказать, что этого достаточно. Он любит быть с женой и детьми, улыбается».

Сам Уолберг подтверждал, что делится с Батлером опытом. Батлер – один из тех, кто входит в близкий круг общения Уолберга. «Мне ничего от него не нужно. Просто даю советы. Показываю правду такой, какой ее вижу сам. Думаю, что он это ценит», – говорил Уолберг. Батлер в ответ называл спортивным подход Уолберга к актерской карьере.