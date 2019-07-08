Батлер однажды сказал, что никогда не наденет майку «Майами». Угадайте, куда он перешел?
Знакомьтесь (если еще не). Это Джимми Батлер – звезда НБА, один из лидеров перспективной «Филадельфии» и человек, который давно котируется высоко. Самый прогрессирующий игрок сезона-2014/2015 этим летом мог уйти и в «Лейкерс», и в «Хьюстон», и продлиться с «Филадельфией». Но ушел в «Майами». На контракт в 4 года и 142 млн долларов.
Стоп, куда? В тот самый «Майами», про который ..? В общем, внимание на твит ниже.
Это страница одного из локальных модных изданий, которое шесть лет назад взяло блиц-интервью у юниора «Чикаго» Джимми Батлера. На вопрос «Какую вещь ты никогда не наденешь?» парень дерзко ответил: «Джерси «Майами Хит».
Что он говорит теперь? Про футболку – ничего. Зато много про то, что он чувствует связь с проектом, что соответствует культуре «Хит» и что получил поддержку от старшего товарища Дуэйна Уэйда. Легенда «Майами», кстати, опубликовал в инстаграме приветствие Батлера и как бы одобрил перед фанатами приход парня, который когда-то ответил против клуба:
«Джимми «нет второго имени» Батлер. Добро пожаловать в «Майами»! Нет, ты не можешь взять мой 3-й номер и мой шкафчик в раздевалке».
Сам Батлер почтенно замечает: «Я не думаю, что кто-то сможет взять на себя ту роль, которую Дуэйн Уэйд сыграл здесь для организации и для игры. Мне просто повезло, что я достаточно благословлен, чтобы называть его другом, наставником, образцом для подражания и всем этим великим вещам».
Батлер не врет, описывая свою особую связь с клубом и его легендой. Известно, что он пытался добиться обмена в «Майами» еще полтора-два года назад, чтобы поиграть вместе с Уэйдом. Но владевшая им тогда «Миннесота» свернула переговоры.
Кстати, чтобы организовать этот переход сейчас, «Майами» провернули сложнейшую схему с участием четырех команд.
- «Майами» получили Батлера и Майерса Ленарда из «Портленда».
- «Филадельфия» получила оттуда Ричардсона.
- «Портленд» получил оттуда Уайтсайда.
- «Клипперс» получили от «Портленда» Харклесса.
Просто в НБА иногда нельзя обменяться игроками напрямую, чтобы влезть во все лимиты и зарплатные потолки. Если берешь кого-то ценного, надо разгрузить место. И найти тех, кто согласится тебе помочь. Сложно, но интересно.