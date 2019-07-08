Батлер однажды сказал, что никогда не наденет майку «Майами». Угадайте, куда он перешел?

«Джимми «нет второго имени» Батлер. Добро пожаловать в «Майами»! Нет, ты не можешь взять мой 3-й номер и мой шкафчик в раздевалке».

Сам Батлер почтенно замечает: «Я не думаю, что кто-то сможет взять на себя ту роль, которую Дуэйн Уэйд сыграл здесь для организации и для игры. Мне просто повезло, что я достаточно благословлен, чтобы называть его другом, наставником, образцом для подражания и всем этим великим вещам».

Батлер не врет, описывая свою особую связь с клубом и его легендой. Известно, что он пытался добиться обмена в «Майами» еще полтора-два года назад, чтобы поиграть вместе с Уэйдом. Но владевшая им тогда «Миннесота» свернула переговоры.

Кстати, чтобы организовать этот переход сейчас, «Майами» провернули сложнейшую схему с участием четырех команд.

«Майами» получили Батлера и Майерса Ленарда из «Портленда».

«Филадельфия» получила оттуда Ричардсона.

«Портленд» получил оттуда Уайтсайда.

«Клипперс» получили от «Портленда» Харклесса.

Просто в НБА иногда нельзя обменяться игроками напрямую, чтобы влезть во все лимиты и зарплатные потолки. Если берешь кого-то ценного, надо разгрузить место. И найти тех, кто согласится тебе помочь. Сложно, но интересно.