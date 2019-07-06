Кавай взломал НБА. Попросил всех молчать, а потом перевернул рынок

Чего все ждали?

Перед Леонардом стоял трудный выбор. Был «Торонто», с которым Кавай выиграл НБА в этом сезоне. В «Торонто» вся игра строилась на Ленарде, а шаги против собственного здоровья (в серии с «Голдэн Стейт» Кавай играл с травмой) довели его до награды MVP финала. «Торонто» давал Леонарду гарантированное будущее, но не имел ресурсов для усиления состава.

Еще одним вариантом оставался «Лейкерс». Туда заманили Энтони Дэвиса, что сразу сделало команду претендентом на титул. Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кайл Кузма – нормальный набор личностей, чтобы бороться за что-то важное. О переходе Леонарда здесь мечтали все. На окружение Кавая постоянно давили, а самому игроку обещали моментальную победу в лиге.

Что произошло?

За вечными разговорами о «Лейкерс» и «Торонто» все как-то забыли про «Клипперс». Воджнаровски еще в середине июня сказал, что Кавай нацелен именно на этот клуб. Для окончательного решения нужна была дополнительная звезда. Леонард попросил «Клипперс» дать ему одного сильного партнера – им и стал Пол Джордж. Хотя изначально он не планировал уход.