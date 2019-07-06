Кавай взломал НБА. Попросил всех молчать, а потом перевернул рынок
Эдриан Воджнаровски пишет, что Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс». Можно не ждать официальных объявлений от клубов, потому что инсайды Воджнаровски всегда сбываются. Его твиттер читают 3,5 миллиона человек, а обо всех переходах в мире НБА Воджнаровски сообщает одним из первых. Все детали сделок игроков и клубов публикуются на ESPN.
В «Клипперс» Леонард получит четырехлетний контракт на 142 миллиона долларов. Вместе с ним туда переходит Пол Джордж из «Оклахомы». По звездности Джордж уступает Леонарду, но все равно считается одним из лучших игроков чемпионата. «Мы едем домой», – уже отреагировал на все новости сам Джордж. Все это слишком удивительно для правды, но пора в это поверить.
Чего все ждали?
Перед Леонардом стоял трудный выбор. Был «Торонто», с которым Кавай выиграл НБА в этом сезоне. В «Торонто» вся игра строилась на Ленарде, а шаги против собственного здоровья (в серии с «Голдэн Стейт» Кавай играл с травмой) довели его до награды MVP финала. «Торонто» давал Леонарду гарантированное будущее, но не имел ресурсов для усиления состава.
Еще одним вариантом оставался «Лейкерс». Туда заманили Энтони Дэвиса, что сразу сделало команду претендентом на титул. Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кайл Кузма – нормальный набор личностей, чтобы бороться за что-то важное. О переходе Леонарда здесь мечтали все. На окружение Кавая постоянно давили, а самому игроку обещали моментальную победу в лиге.
Что произошло?
За вечными разговорами о «Лейкерс» и «Торонто» все как-то забыли про «Клипперс». Воджнаровски еще в середине июня сказал, что Кавай нацелен именно на этот клуб. Для окончательного решения нужна была дополнительная звезда. Леонард попросил «Клипперс» дать ему одного сильного партнера – им и стал Пол Джордж. Хотя изначально он не планировал уход.
Пола Джорджа меняют на кучу пиков, талантливого Шэя Гиджес-Александра и Данило Галлинари. В этой истории есть один важный факт о просьбе Леонарда: он сказал клубам до последнего не сливать инсайдерам информацию о встречах. Поэтому сделка с «Клипперс» и бомбанула так неожиданно для фанатов НБА. Они привыкли к мысли, что «Клипперс» – забытый вариант.
Что дальше?
Решение Леонарда меняет все расклады в НБА. «Торонто» автоматически лишился главной звезды и может пережить откат на уровне «Кливленда». «Лейкерс» меняют стратегию: вместо дополнительного топа (деньги даже на него были впритык) здесь подписывают ролевых игроков. Первая новость есть и тут: Дэнни Грин едет из того же «Торонто» как раз к Леброну в «Лейкерс».
«Клипперс» становятся дополнительной силой на Западе. Их сразу подняли до роли фаворитов сезона, хотя без Леонарда и Джорджа эта команда едва попала в плей-офф с восьмого места в конференции. Доминирование «Лейкерс» неожиданно компенсируется другой командой из Лос-Анджелеса. Теперь в городе будет равное противостояние, которое перекинется и на всю НБА.