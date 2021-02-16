Брэдли Бил
НБА
баскетбол
Вашингтон (б)
Игрок НБА полез за мячом прямо под трибуны. И все увидели отсылку к «Оно» 🎈
3 часа назад
Игрок «Вашингтона» Брэдли Бил сотворил новый мем.
Во время игры против «Хьюстона» он побежал за мячом, который завалился под трибуны. И достал его. Этот момент развеселил комментаторов.
И еще это стало мемом. Почти все шутки связаны с клоуном Пеннивайзом из «Оно», который заманивал детей в канализацию.
Сам Бил отреагировал на видео смеющимися эмоциями, где была подпись: «Я прячусь от своих обязательств, но всегда выкарабкиваюсь».
А вот так он впервые заценил момент.
В этой игре Бил набрал 37 очков, а его команда победила 131:119.
А еще в этом сезоне Бил один из самых невезучих игроков:
Бил из «Вашингтона» – первый игрок в НБА, проигравший 10 матчей подряд, в которых набрал 40+ очков
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