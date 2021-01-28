Брэдли Бил
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#Брэдли Бил #НБА #баскетбол #Вашингтон (б)

Бил из «Вашингтона» – первый игрок в НБА, проигравший 10 матчей подряд, в которых набрал 40+ очков

2 часа назад

В этом сезоне Брэдли Бил из «Вашингтона» набирал 40+ очков в трех матчах: против «Филадельфии» (60), против «Бостона» (41) и против «Нового Орлеана» (47). Все эти матчи «Вашингтон» проиграл.

Более того последние 10 матчей подряд, в которых Билл набрал 40 и более очков, «Вашингтон» проиграл. Билл – первый игрок в НБА с такой статистикой.

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