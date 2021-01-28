Брэдли Бил
НБА
баскетбол
Вашингтон (б)
Бил из «Вашингтона» – первый игрок в НБА, проигравший 10 матчей подряд, в которых набрал 40+ очков
2 часа назад
В этом сезоне Брэдли Бил из «Вашингтона» набирал 40+ очков в трех матчах: против «Филадельфии» (60), против «Бостона» (41) и против «Нового Орлеана» (47). Все эти матчи «Вашингтон» проиграл.
Более того последние 10 матчей подряд, в которых Билл набрал 40 и более очков, «Вашингтон» проиграл. Билл – первый игрок в НБА с такой статистикой.
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