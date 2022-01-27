Кобе Брайант
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кобе Брайант #НБА #Лос-Анджелес Лейкерс

Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета

час назад

инстаграм Дэна Медины

В калифорнийском Калабасасе появился памятник в честь о погибших в авиакатастрофе 26 января 2020 года. На нем изображен Кобе Брайант в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» и его дочь Джанна.

Проект создал скульптор Дэн Медина. По его словам, «никто его не просил делать это», он сам инициировал установку. На постаменте выведены имена всех семерых погибших, летевших в вертолете, и известная цитата Брайанта: «Герои приходят и уходят. Легенды остаются навсегда».

Памятник появился в годовщину авиакатастрофы. По итогам расследования причиной назвали потерю ориентации пилотом – он влетел в облако, накренил вертолет и врезался в холмы.

Брайанту был 41 год на момент гибели, его дочери Джанне – 13 лет.

Брайант считается одним из величайших игроков в истории баскетбола. Он провел всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», пять раз выигрывал НБА, дважды побеждал на Олимпиаде со сборной США.

Еще по теме
«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память
«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike
Как работает академия Кобе после его смерти: поменяла название (в знак уважения к нему) и обучает детей онлайн
«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кобе Брайант
#НБА
#Лос-Анджелес Лейкерс