Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета

В калифорнийском Калабасасе появился памятник в честь о погибших в авиакатастрофе 26 января 2020 года. На нем изображен Кобе Брайант в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» и его дочь Джанна.

Проект создал скульптор Дэн Медина. По его словам, «никто его не просил делать это», он сам инициировал установку. На постаменте выведены имена всех семерых погибших, летевших в вертолете, и известная цитата Брайанта: «Герои приходят и уходят. Легенды остаются навсегда».