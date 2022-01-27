Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
В калифорнийском Калабасасе появился памятник в честь о погибших в авиакатастрофе 26 января 2020 года. На нем изображен Кобе Брайант в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» и его дочь Джанна.
Проект создал скульптор Дэн Медина. По его словам, «никто его не просил делать это», он сам инициировал установку. На постаменте выведены имена всех семерых погибших, летевших в вертолете, и известная цитата Брайанта: «Герои приходят и уходят. Легенды остаются навсегда».
Памятник появился в годовщину авиакатастрофы. По итогам расследования причиной назвали потерю ориентации пилотом – он влетел в облако, накренил вертолет и врезался в холмы.
Брайанту был 41 год на момент гибели, его дочери Джанне – 13 лет.
Брайант считается одним из величайших игроков в истории баскетбола. Он провел всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», пять раз выигрывал НБА, дважды побеждал на Олимпиаде со сборной США.