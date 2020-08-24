Кобе Брайант
баскетбол
Кендрик Ламар
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Кобе Брайант #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Кендрик Ламар

«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike

24 августа, 19:41

Ютуб-канал Nike

Nike проводит неделю Кобе Брайанта (23 августа ему могло исполниться 42 года). В честь этого рэпер Кендрик Ламар записал видео-посвящение.

Вот его перевод:

«Кобе научил нас быть лучше. Лучше мечтать. Лучше просыпаться. Лучше растягиваться, ходить, говорить, питаться, блокировать и лучше бежать. Быть лучшим неудачником,  лучшим победителем. Просто быть лучшим. Быть в лучшей форме. Быть лучшим другом, бойцом, гонщиком и лидером. Быть лучшим поколением, нацией. Просто быть лучшим. Ты сможешь это сделать?

Быть лучшим игроком, стрелком, бомбардиром. Лучшим GOAT («greatest of all time», величайшим во все времена), наставником и на вторых ролях. Быть лучшим из главных, лучше двигаться, быть лучшим шейкером, скейтером, художником. Быть лучшим учителем, проповедником, верующим. Быть лучше в начале и в будущем. Быть лучшим героем, лучшей мамой.

Быть лучшим отцом! Быть лучшим отцом! Быть лучшим отцом!

Кобе учил быть лучше меня, тебя и всех нас.

Лучше…Навсегда»

Кобе и Кендрик дружили. Вот, например, они вместе дают интервью о том, как пришли к успеху.

А вот Ламар в форме «Лейкерс». С 24-м номером Кобе. 

Инстаграм Кендрика Ламара

💔
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