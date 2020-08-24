«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike

Вот его перевод:

«Кобе научил нас быть лучше. Лучше мечтать. Лучше просыпаться. Лучше растягиваться, ходить, говорить, питаться, блокировать и лучше бежать. Быть лучшим неудачником, лучшим победителем. Просто быть лучшим. Быть в лучшей форме. Быть лучшим другом, бойцом, гонщиком и лидером. Быть лучшим поколением, нацией. Просто быть лучшим. Ты сможешь это сделать?

Быть лучшим игроком, стрелком, бомбардиром. Лучшим GOAT («greatest of all time», величайшим во все времена), наставником и на вторых ролях. Быть лучшим из главных, лучше двигаться, быть лучшим шейкером, скейтером, художником. Быть лучшим учителем, проповедником, верующим. Быть лучше в начале и в будущем. Быть лучшим героем, лучшей мамой.

Быть лучшим отцом! Быть лучшим отцом! Быть лучшим отцом!

Кобе учил быть лучше меня, тебя и всех нас.

Лучше…Навсегда»