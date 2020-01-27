Кобе Брайант
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#Кобе Брайант #НБА #США #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс

Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея

27 января, 01:53
  • 20 сезонов в одной команде.
  • 5 чемпионств.
  • 2 олимпийских золота.
  • 1 «Оскар».
  • Первый защитник, задрафтованный в НБА прямо из школы.
  • Самый молодой игрок с 30000 очков за карьеру.
  • Отец четырех дочерей.
  • Кумир миллионов людей.

Кобе Брайант вместе с 13-летней дочерью погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года. 

Это была великая карьера – и великая жизнь. 

Все фото: Keystone Press Agency, Xinhua, zumapress, Consolidated News Photos, imago-images
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