Кобе Брайант
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баскетбол
Лос-Анджелес Лейкерс
Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея
27 января, 01:53
- 20 сезонов в одной команде.
- 5 чемпионств.
- 2 олимпийских золота.
- 1 «Оскар».
- Первый защитник, задрафтованный в НБА прямо из школы.
- Самый молодой игрок с 30000 очков за карьеру.
- Отец четырех дочерей.
- Кумир миллионов людей.
Кобе Брайант вместе с 13-летней дочерью погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года.
Это была великая карьера – и великая жизнь.
Все фото: Keystone Press Agency, Xinhua, zumapress, Consolidated News Photos, imago-images
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