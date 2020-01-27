Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея

20 сезонов в одной команде.

5 чемпионств.

2 олимпийских золота.

1 «Оскар».

Первый защитник, задрафтованный в НБА прямо из школы.

Самый молодой игрок с 30000 очков за карьеру.

Отец четырех дочерей.

Кумир миллионов людей.

Кобе Брайант вместе с 13-летней дочерью погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года.

Это была великая карьера – и великая жизнь.