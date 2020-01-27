«Ты вдохновлял миллионы». Мир реагирует на смерть Кобе Брайанта
Кобе Брайант погиб в крушении вертолета. Все важные данные по этому событию мы собираем в обновляемом посте.
Пока что мир тяжело переживает эту трагедию – на нее уже отреагировали много звезд в социальных сетях.
На момент написания этого материала НБА и большинство клубов не отреагировали на это. Вот первая реакция Лиги:
Реакция «Денвера»: «Мир потерял легенду. Мы оплакиваем Кобе Брайанта и людей, которые погибли в этой катастрофе».
Перед матчем «Хьюстона» и «Сан-Антонио» была минута молчания в память о Брайанте.
И «Торонто», и «Сан-Антонио» провели по 24 секунды без атак.
Шакил О'Нил: «Нет слов, которые могли бы выразить мои боль от события, которое произошло сегодня. Сегодня я потерял мою дорогую Джиджи и моего друга, брата, партнера по победным чемпионатам. Я люблю тебя, я буду скучать по тебе. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям всех погибших. Как же мне больно сейчас».
Реакция баскетболиста «Филадельфии» Джоэла Эмбиида: «Я даже не знаю, с чего начать. Я начал играть и полюбил баскетбол благодаря Кобе. Это случилось после просмотра финала 2010 года. До этого я никогда не смотрел баскетбол, и тот момент стал переломным моментом в моей жизни. Я хотел быть похожим на тебя. Как же я сейчас разбит».
Чемпион НБА и легенда «Бостона» Пол Пирс: «Это все неправда».
Игрок «Портленда» Энтони Толливер: «Покойся с миром. Ты вдохновлял миллионы на площадке и за ее пределами. Спасибо тебе за все». А потом Толливер вспомнил фразу Брайанта: «Самое главное – вдохновлять людей быть великими во всем, что они делают».
Дуэйн Уэйд и Кевин Лав написали практически одни и те же твиты с содержанием, которое понятно и без перевода.
Усэйн Болт все еще не может поверить:
Даже в твиттере Дональда Трампа появился сочувствующий пост.
А вот твит известного поэта Пауло Коэльо. Он в твите вставил скриншот с перепиской с Брайантом, в котором они договорились о написании книги. Теперь Коэльо пишет, что удалит черновик, потому что книга больше не имеет смысла.
Реакция «Милана». Кобе Брайант болел за «Милан» и однажды сказал: «Милан» – моя любимая команда. Я смотрел его матчи, когда был маленьким. «Милан» навсегда оставался в моем сердце. Клубная майка всегда была в моем шкафчике в раздевалке. Так что я каждый день был вместе с моей командой».
«Рома» опубликовала фотографию Брайанта с Франческо Тотти и дополнила ее соболезнованиями президента Джеймса Палотты.
В числе тех, кто написал в твиттере про Брайанта, были и другие клубы. Например, «Фиорентина»:
«Галатасарай»:
«Боруссия»:
До начала матча «Лилля» и «ПСЖ» не было известно о смерти Кобе Брайанта – об этом узнали прямо во время встречи. Второй гол Неймар посвятил Брайанту.