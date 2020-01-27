«Ты вдохновлял миллионы». Мир реагирует на смерть Кобе Брайанта

Кобе Брайант погиб в крушении вертолета. Все важные данные по этому событию мы собираем в обновляемом посте.

Пока что мир тяжело переживает эту трагедию – на нее уже отреагировали много звезд в социальных сетях.

На момент написания этого материала НБА и большинство клубов не отреагировали на это. Вот первая реакция Лиги: