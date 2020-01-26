Погиб Кобе Брайант. Тут – вся информация

Свидетелем произошедшего был Скотт Дэлин. Он работал ниже места крушения. Во время перекура Дэлин услышал звук вертолета над своей головой. Вот его рассказ: «Из-за их близости к земле я знал, что что-то не так. Вертолет завис очень низко. Кажется, они искали место, чтобы приземлиться. Он медленно поворачивал налево. Было около 9:44 утра, а потом произошло столкновение».

Слова еще одного очевидца: «Это был не совсем звук взрыва, какой-то громкий гул. Вертолет звучал, как струя, как что-то громкое, поэтому я зашел внутрь и рассказал отцу, что происходит. Когда вышел, увидел дым на холме, но это было не большое черное облако дыма, а просто серый дым».

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате сегодняшней аварии на Sikorsky S-76B в Калабасасе, штат Калифорния. Мы поддерживали связь с NTSB и готовы оказать помощь и поддержку следственным органам и нашим клиентам», – пишет производитель того самого вертолета.