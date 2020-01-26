Погиб Кобе Брайант. Тут – вся информация
- Первым новость о смерти Брайанта сообщил TMZ.
- Почти сразу появилось подтверждение от ESPN.
- Информацию о смерти подтвердили родственники Брайанта и НБА.
Кобе Брайант находился на борту разбившегося частного вертолета Sikorsky S-76B. TMZ ссылается на официальные лица и пишет о гибели девяти человек (ранее сообщалось о пяти). Все произошло в районе города Калабасас. До места трагедии спасатели добирались пешком из-за сложных условий. Когда дошли, то живых не нашли.
Сначала сообщалось, что вместе с Брайантом погибли четыре его дочери. TMZ подтвердил смерть только одной – 13-летней Джанны Марии-Оноре. Она занималась баскетболом и вместе с Брайантом летела на тренировку. Издание ссылается на представителей Брайанта. Эдриан Воджнаровски из ESPN добавляет, что вместе с ними находились другая баскетболистка с одним из родителей.
Брайант с дочерью:
Flightradar24 отслеживает все полеты в воздухе. Вот карта полета предполагаемого вертолета с Брайантом на борту. Он находился в воздухе 25 минут. Катастрофа произошла в туманную погоду. Сразу после падения вокруг вертолета возник пожар – это затруднило проход спасателей. Рядом были очевидцы на горных велосипедах, которые видели падение вертолета.
Свидетелем произошедшего был Скотт Дэлин. Он работал ниже места крушения. Во время перекура Дэлин услышал звук вертолета над своей головой. Вот его рассказ: «Из-за их близости к земле я знал, что что-то не так. Вертолет завис очень низко. Кажется, они искали место, чтобы приземлиться. Он медленно поворачивал налево. Было около 9:44 утра, а потом произошло столкновение».
Слова еще одного очевидца: «Это был не совсем звук взрыва, какой-то громкий гул. Вертолет звучал, как струя, как что-то громкое, поэтому я зашел внутрь и рассказал отцу, что происходит. Когда вышел, увидел дым на холме, но это было не большое черное облако дыма, а просто серый дым».
«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате сегодняшней аварии на Sikorsky S-76B в Калабасасе, штат Калифорния. Мы поддерживали связь с NTSB и готовы оказать помощь и поддержку следственным органам и нашим клиентам», – пишет производитель того самого вертолета.
TMZ добавляет новые подробности крушения вертолета:
- Вертолет кружил в воздухе 15 минут, ожидая рассеивания тумана.
- Сначала пилот вел его на очень низкой высоте. Потом неожиданно поднялся.
- Около 9:45 утра вертолет влетел в гору на высоте 1700 футов.
Пост обновляется