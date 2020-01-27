Матч НБА сразу после смерти Кобе: «Торонто» и «Сан-Антонио» остановились с мячом на 24 секунды
«Остановились, чтобы вспомнить великого. Он ушел слишком рано», – такие слова опубликовал твиттер «Торонто». Баскетболисты «Торонто» стояли с мячом 24 секунды (максимальное время атаки по правилам), а потом передали владение сопернику. Тем же ответили и в «Сан-Антонио», а трибуны все время скандировали «Кобе».
Матч НБА стартовал на фоне трагедии:
24 – один из игровых номеров Кобе Брайанта, под которым он отыграл половину карьеры. В «Лейкерс» Кобе начинал под восьмым номером, но потом перешел на 24-й. Bleacher Report даже подсчитывал очки, заработанные Брайантом в игре под каждым из этих номеров – получилось примерно поровну (19755 и 19528).
«Денвер» и «Хьюстон» тоже играли параллельную встречу. Прямо во время матча в твиттере «Денвера» появилась запись в честь Кобе: «Сегодня мир потерял легенду. Мы оплакиваем Коби Брайанта и жизни других людей, которые трагически погибли». Перед игрой была минута молчания. Обратите внимание: в твите тоже просматривается 24.
Еще в 2017 году «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера.