Матч НБА сразу после смерти Кобе: «Торонто» и «Сан-Антонио» остановились с мячом на 24 секунды

24 – один из игровых номеров Кобе Брайанта, под которым он отыграл половину карьеры. В «Лейкерс» Кобе начинал под восьмым номером, но потом перешел на 24-й. Bleacher Report даже подсчитывал очки, заработанные Брайантом в игре под каждым из этих номеров – получилось примерно поровну (19755 и 19528).

«Денвер» и «Хьюстон» тоже играли параллельную встречу. Прямо во время матча в твиттере «Денвера» появилась запись в честь Кобе: «Сегодня мир потерял легенду. Мы оплакиваем Коби Брайанта и жизни других людей, которые трагически погибли». Перед игрой была минута молчания. Обратите внимание: в твите тоже просматривается 24.