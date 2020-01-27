Кобе Брайант
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#Кобе Брайант #НБА #баскетбол #Торонто

Матч НБА сразу после смерти Кобе: «Торонто» и «Сан-Антонио» остановились с мячом на 24 секунды

27 января, 01:10

«Остановились, чтобы вспомнить великого. Он ушел слишком рано», – такие слова опубликовал твиттер «Торонто». Баскетболисты «Торонто» стояли с мячом 24 секунды (максимальное время атаки по правилам), а потом передали владение сопернику. Тем же ответили и в «Сан-Антонио», а трибуны все время скандировали «Кобе».

Матч НБА стартовал на фоне трагедии:

24 – один из игровых номеров Кобе Брайанта, под которым он отыграл половину карьеры. В «Лейкерс» Кобе начинал под восьмым номером, но потом перешел на 24-й. Bleacher Report даже подсчитывал очки, заработанные Брайантом в игре под каждым из этих номеров – получилось примерно поровну (19755 и 19528).

«Денвер» и «Хьюстон» тоже играли параллельную встречу. Прямо во время матча в твиттере «Денвера» появилась запись в честь Кобе: «Сегодня мир потерял легенду. Мы оплакиваем Коби Брайанта и жизни других людей, которые трагически погибли». Перед игрой была минута молчания. Обратите внимание: в твите тоже просматривается 24. 

Еще в 2017 году «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера.

www.imago-images.de/Global Look Press

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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