Дочь Кобе тоже погибла в том вертолете. Ей было 13, она играла в баскетбол и восхищала отца
Вскоре после появления подтвержденных новостей о смерти Кобе Брайанта из-за крушения вертолета в Калифорнии стали появляться данные о том, что вместе с ним на борту находились четыре его дочери. Это фейк.
Но на борту вертолета действительно была одна из дочерей Кобе – это его 13-летняя дочь Джианна. Информацию подтвердили и TMZ, и главный инсайдер по НБА Эдриан Войнаровски.
Джианна Мария-Оноре Брайант родилась 1 мая 2006-го. Она была вторым из четырех детей в семье Кобе и его жены Ванессы.
Джианна тоже играла в баскетбол. Кобе тренировал ее в академии в городе Таузенд-Окс. В 2016 году он завершил карьеру и практически не смотрел матчи. Все изменила Джанна – в этом сезоне они вместе стали смотреть НБА почти каждый вечер из-за ее любви к игре.
Недавно Кобе взял ее на матч. Видео с ним, рассказывающим о баскетболе своей дочери прямо на матче, облетело весь мир. «Бруклин» тогда обыграл «Атланту» в Нью-Йорке.
Кобе говорил об эмоциях во время похода на матч. «Это было так весело, я впервые смотрел на игру ее глазами. Не то что я там сидел как спортсмен или там игрок или как-то в этом роде. Там была она и отлично проводила время».
По мнению Кобе, она была «одержима» игрой в баскетбол и мечтала попасть в команду Университета Коннектикута: «Она следит за их интервью, наблюдает, как они играют, и учится – как они ведут себя не только в победах, но в тяжелых проигрышах. Как же здорово мне, как родителю, видеть, что моя дочь черпает вдохновение у них».
А так играла Джанна.
«С каждым днем Джиджи улучшает свою игру», – писал Кобе в инстаграме за 11 дней до трагедии.