Дочь Кобе тоже погибла в том вертолете. Ей было 13, она играла в баскетбол и восхищала отца

Джианна Мария-Оноре Брайант родилась 1 мая 2006-го. Она была вторым из четырех детей в семье Кобе и его жены Ванессы.

Джианна тоже играла в баскетбол. Кобе тренировал ее в академии в городе Таузенд-Окс. В 2016 году он завершил карьеру и практически не смотрел матчи. Все изменила Джанна – в этом сезоне они вместе стали смотреть НБА почти каждый вечер из-за ее любви к игре.

Недавно Кобе взял ее на матч. Видео с ним, рассказывающим о баскетболе своей дочери прямо на матче, облетело весь мир. «Бруклин» тогда обыграл «Атланту» в Нью-Йорке.