- Кобе Брайант
- баскетбол
Как работает академия Кобе после его смерти: поменяла название (в знак уважения к нему) и обучает детей онлайн
Сама академия открыта еще в 2016-м. С Брайантом она начала сотрудничество в 2018 году – тогда же она получила название «Mamba Academy». Основное направление академии – баскетбол. Но также там готовили будущих футболистов, регбистов. В последнее время академия и ее центры в нескольких городах набирали людей в группы по танцевальным дисциплинам – там проходили мастер-классы от профессиональных танцоров.
По данным SportProMedia, суммарная стоимость проекта (Брайант руководил им вместе со своим деловым партнером Джеффом Фибелем) составляла около 100 миллионов долларов. Головной центр располагался в городе Таузенд-Оукс в штате Калифорния: там были пять баскетбольных площадок, пять волейбольных, две площадки для пляжного волейбола и школа.
Кобе напрямую участвовал в жизни академии (там тренировалась его дочь). Брайант регулярно проводил там тренировки, приезжал на матчи и приглашал звезд НБА на занятия. Брайант любил это место. О нем он говорил так:
«Важно заниматься с детьми, важно создать для них приятные условия. Однажды, если мы поможем им и направим их в нужном направлении, они сделают этот мир лучше».
За 4 года работы академия сотрудничала более, чем с 50 тысячами молодыми спортсменами. Брайант открывал там киберспортивный центр. А в начале января-2019 академия заключила контракт с компанией Axon Sports и совместно с ней выпускала программы и устройства для цифрового обучения.
26 января 2020-го перечеркнуло все. В этот день Кобе и его дочь Джанна погибли в вертолетной катастрофе, направляясь на игру в «Mamba Academy».
Почти за три месяца с учетом всех последних событий изменилось все – в том числе и академия:
1. Отказалась от «Mamba» в названии. По словам руководства, это сделано в знак уважения к Кобе – на свете должен быть только один Мамба. Фонд помощи, связанный с академией (финансово помогает детям-спортсменам из малообеспеченных семей), переименован в «Фонд Мамбы и Мамбачиты».
2. Из-за коронавируса академия временно закрыла центры в Таузенд-Оукс и Саут-Бэе. Теперь сотрудники академии настраиваются на работу с детьми в детских летних лагерях.
3. Специально для детей, зарегистрированных в академии, ее руководство разработало мобильный сервис для дистанционного обучение – не только физического, но и школьного. Так учителя взаимодействуют с детьми. А после дети занимаются индивидуально по тренировкам, которые их тренеры загрузили в онлайн.