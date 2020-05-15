Как работает академия Кобе после его смерти: поменяла название (в знак уважения к нему) и обучает детей онлайн

Кобе напрямую участвовал в жизни академии (там тренировалась его дочь). Брайант регулярно проводил там тренировки, приезжал на матчи и приглашал звезд НБА на занятия. Брайант любил это место. О нем он говорил так:

«Важно заниматься с детьми, важно создать для них приятные условия. Однажды, если мы поможем им и направим их в нужном направлении, они сделают этот мир лучше».

За 4 года работы академия сотрудничала более, чем с 50 тысячами молодыми спортсменами. Брайант открывал там киберспортивный центр. А в начале января-2019 академия заключила контракт с компанией Axon Sports и совместно с ней выпускала программы и устройства для цифрового обучения.

26 января 2020-го перечеркнуло все. В этот день Кобе и его дочь Джанна погибли в вертолетной катастрофе, направляясь на игру в «Mamba Academy».