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#Кобе Брайант #НБА #Леброн Джеймс #Дэмиан Лиллард #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Портленд (б)

«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом

01 февраля, 11:33

«Лейкерс» скорбит из-за смерти Кобе Брайанта. Матч с «Клипперс» перенесли на неопределенное время. Матч против «Портленда» стал возможностью проститься с Кобе.

В социальных сетях не было никакого аншлага. «Лейкерс» на темном фоне опубликовал информацию о матче с «Портлендом».

А позже клуб попросил болельщиков, которые остались без билетов, посмотреть предматчевое шоу, посвященное погибшим в катастрофе, дома, потому что его не покажут на экранах рядом со стадионом.

В раздевалке «Лейкерс» висела майка Кобе. А на часах были номера 24 и 2 – в честь погибших Кобе и Джианны Брайант.

Игроки и персонал «Лейкерс» приехали на матч в майках, посвященных Кобе Брайанту.

Болельщики ходили вокруг стадиона в атрибутике с номерами и фотографими Кобе.

А внутри арены было такое:

«Лейкерс» изначально попросил фанатов прийти пораньше на стадион. Клуб разложил на креслах майки с номерами Брайанта – это был небольшой подарок каждому пришедшему болельщику.

Камеры выхватывали игроков на разминке – они были в майках с фамилией Брайант.

Кроссовки игроков на этом матче.

А это кроссовки Леброна.

И его напульсник.

Каждого вышедшего на площадку игрока «Лейкерс» диктор арены называл именем Кобе Брайанта.

Перед матчем «Лейкерс» показал трогательное видео о Кобе Брайанта, снятое под песню Ашера.

А одной из самых трогательных частей этого шоу стала речь Леброна.

«Сегодня вечером мы вспоминаем, как Кобе 20 лет проливал кровь, пот и слезы на этой арене. Он старался быть настолько великим, насколько это возможно. Мы чествуем парня, который пришел в «Лейкерс» в 18, ушел в 38, а потом за 3 года стал, наверное, самым лучшим отцом на свете. Кобе — мой брат. Я смотрел на него по телевизору, когда учился в школе, смотрел на него вблизи, когда сам попал в НБА в 18. У нас было много сражений по ходу моей карьеры. Но у нас была одна общая деталь: желание побеждать и быть великим

Сейчас я стою здесь, и это многое означает для меня. Я и мои партнеры по команде хотим продолжить наследие Кобе Брайанта не только на этот год, но до тех пор, пока мы можем играть в баскетбол, игру, которую мы все любим. Кобе хотел бы именно этого. После своего последнего матча в НБА Кобе сказал: «Мамба ушла». Я бы продолжил эту цитату: «Мамба ушла, но ее никогда не забудут». Ты всегда будешь жить, брат», – говорил Леброн.

Матч с «Портлендом» начался с акции. Сначала игроки «Лейкерс» стояли с мячом 24 секунды. Потом Лиллард держал мяч еще 8 секунд.

В перерыве Уиз Халифа и Чарли Пут исполнили песню «See you Again».

Майки с номерами Кобе Брайанта под сводами крыши домашней арены «Лейкерс»:

Все фото: твиттер Лейкерс
Пачка текстов о самом грустном событии в баскетболе:
«Мы полностью опустошены». Первая речь Ванессы Брайант – после смерти мужа Кобе и дочери
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
🚁Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье
Фанаты создали мемориал в честь Кобе возле арены «Лейкерс». Прямо во время вручения «Грэмми»
Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея
«Ты вдохновлял миллионы». Мир реагирует на смерть Кобе Брайанта
Дочь Кобе тоже погибла в том вертолете. Ей было 13, она играла в баскетбол и восхищала отца
Погиб Кобе Брайант. Тут – вся информация
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#Лос-Анджелес Лейкерс
#Портленд (б)