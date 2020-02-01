«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
«Лейкерс» скорбит из-за смерти Кобе Брайанта. Матч с «Клипперс» перенесли на неопределенное время. Матч против «Портленда» стал возможностью проститься с Кобе.
В социальных сетях не было никакого аншлага. «Лейкерс» на темном фоне опубликовал информацию о матче с «Портлендом».
А позже клуб попросил болельщиков, которые остались без билетов, посмотреть предматчевое шоу, посвященное погибшим в катастрофе, дома, потому что его не покажут на экранах рядом со стадионом.
В раздевалке «Лейкерс» висела майка Кобе. А на часах были номера 24 и 2 – в честь погибших Кобе и Джианны Брайант.
Игроки и персонал «Лейкерс» приехали на матч в майках, посвященных Кобе Брайанту.
Болельщики ходили вокруг стадиона в атрибутике с номерами и фотографими Кобе.
А внутри арены было такое:
«Лейкерс» изначально попросил фанатов прийти пораньше на стадион. Клуб разложил на креслах майки с номерами Брайанта – это был небольшой подарок каждому пришедшему болельщику.
Камеры выхватывали игроков на разминке – они были в майках с фамилией Брайант.
Кроссовки игроков на этом матче.
А это кроссовки Леброна.
И его напульсник.
Каждого вышедшего на площадку игрока «Лейкерс» диктор арены называл именем Кобе Брайанта.
Перед матчем «Лейкерс» показал трогательное видео о Кобе Брайанта, снятое под песню Ашера.
А одной из самых трогательных частей этого шоу стала речь Леброна.
«Сегодня вечером мы вспоминаем, как Кобе 20 лет проливал кровь, пот и слезы на этой арене. Он старался быть настолько великим, насколько это возможно. Мы чествуем парня, который пришел в «Лейкерс» в 18, ушел в 38, а потом за 3 года стал, наверное, самым лучшим отцом на свете. Кобе — мой брат. Я смотрел на него по телевизору, когда учился в школе, смотрел на него вблизи, когда сам попал в НБА в 18. У нас было много сражений по ходу моей карьеры. Но у нас была одна общая деталь: желание побеждать и быть великим
Сейчас я стою здесь, и это многое означает для меня. Я и мои партнеры по команде хотим продолжить наследие Кобе Брайанта не только на этот год, но до тех пор, пока мы можем играть в баскетбол, игру, которую мы все любим. Кобе хотел бы именно этого. После своего последнего матча в НБА Кобе сказал: «Мамба ушла». Я бы продолжил эту цитату: «Мамба ушла, но ее никогда не забудут». Ты всегда будешь жить, брат», – говорил Леброн.
Матч с «Портлендом» начался с акции. Сначала игроки «Лейкерс» стояли с мячом 24 секунды. Потом Лиллард держал мяч еще 8 секунд.
В перерыве Уиз Халифа и Чарли Пут исполнили песню «See you Again».
Майки с номерами Кобе Брайанта под сводами крыши домашней арены «Лейкерс»: