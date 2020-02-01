«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом

«Сегодня вечером мы вспоминаем, как Кобе 20 лет проливал кровь, пот и слезы на этой арене. Он старался быть настолько великим, насколько это возможно. Мы чествуем парня, который пришел в «Лейкерс» в 18, ушел в 38, а потом за 3 года стал, наверное, самым лучшим отцом на свете. Кобе — мой брат. Я смотрел на него по телевизору, когда учился в школе, смотрел на него вблизи, когда сам попал в НБА в 18. У нас было много сражений по ходу моей карьеры. Но у нас была одна общая деталь: желание побеждать и быть великим

Сейчас я стою здесь, и это многое означает для меня. Я и мои партнеры по команде хотим продолжить наследие Кобе Брайанта не только на этот год, но до тех пор, пока мы можем играть в баскетбол, игру, которую мы все любим. Кобе хотел бы именно этого. После своего последнего матча в НБА Кобе сказал: «Мамба ушла». Я бы продолжил эту цитату: «Мамба ушла, но ее никогда не забудут». Ты всегда будешь жить, брат», – говорил Леброн.

Матч с «Портлендом» начался с акции. Сначала игроки «Лейкерс» стояли с мячом 24 секунды. Потом Лиллард держал мяч еще 8 секунд.