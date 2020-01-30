«Мы полностью опустошены». Первая речь Ванессы Брайант – после смерти мужа Кобе и дочери

Текст с посланием опубликован в инстаграме Ванессы Брайант.

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые показали поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определенно нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа Кобе – удивительного отца наших детей; и моей прекрасной милой Джианны – любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также опустошены из-за семей, которые потеряли своих близких в то воскресенье, и мы глубоко разделяем их горе. Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно осознавать, что Кобе и Джиджи знали, что их так любят. Мы были невероятно счастливы иметь их в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были здесь с нами и навсегда. Это наши прекрасные благословения, которые покинули нас слишком рано.

Я не уверена, что наши жизни останутся такими же после сегодняшнего дня, и невозможно представить наши жизни без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь держаться, потому что Кобе и наша малышка Джиджи светят нам, освещая путь. Наша любовь к ним бесконечна, и это неизмеримо. Я просто хотела бы обнять их, поцеловать и благословить. Быть здесь с нами. Навсегда.

Спасибо, что поделились с нами своими радостью, горем и поддержкой. Мы просим вас предоставить нам уважение и конфиденциальность, которые нам понадобятся для привыкания к новой реальности.

В честь нашей семьи фонд Mamba Sports Foundation учредил фонд MambaOnThree, чтобы помочь другим семьям, пострадавшим от этой трагедии. Чтобы пожертвовать, пожалуйста, перейдите на MambaOnThree.org. Чтобы узнать больше о Кобе и Джианне в юношеских видах спорта, посетите сайт MambaSportsFoundation.org.

Большое спасибо, что подбадриваете нас в своих молитвах и что любите Кобе, Джиджи, Наталью, Бьянку, Капри и меня».