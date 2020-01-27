Кобе Брайант
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#Кобе Брайант #НБА #баскетбол

Фанаты создали мемориал в честь Кобе возле арены «Лейкерс». Прямо во время вручения «Грэмми»

27 января, 04:20

«Стейплс-центр» был домом для Кобе Брайанта – там он много раз выходил на площадку в составе «Лейкерс». Там же он однажды совершил выдающееся: набрал 81 очко в матче против «Торонто». Произошло это еще в 2006 году.

Global Look Press

Теперь «Стейплс-центр» – место вручения музыкальной премии «Грэмми» и зона всеобщей скорби. Туда идут все, кто хочет почтить память Кобе Брайанта. Сама церемония «Грэмми» началась с минуты молчания, а снаружи многофункционального комплекса остаются тысячи людей и упоминания о Брайанте – он мелькает на всех экранах. Фанаты уже организовали мемориал в его честь прямо рядом с ареной.

Все фото: твиттер
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