Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА

За Запад сыграет Леброн Джеймс. И это его 18-й вызов для участия в Матче всех звезд НБА. Он начал карьеру в сезоне-2003/04, и это был единственный сезон, когда он не участвовал во встрече.

Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта – он тоже участвовал в Матче всех звезд 18 раз.