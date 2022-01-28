Леброн Джеймс
Кобе Брайант
НБА
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#Леброн Джеймс #Кобе Брайант #НБА

Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА

2 часа назад

20 февраля в НБА состоится Матч всех звезд. Сейчас лига представила составы на эту встречу:

За Запад сыграет Леброн Джеймс. И это его 18-й вызов для участия в Матче всех звезд НБА. Он начал карьеру в сезоне-2003/04, и это был единственный сезон, когда он не участвовал во встрече.

Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта – он тоже участвовал в Матче всех звезд 18 раз.

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Источник:
твиттер ESPN Stats & Info
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