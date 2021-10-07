Леброн Джеймс
НБА
Nike
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#Леброн Джеймс #НБА #Nike

Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения

2 часа назад

Nike вновь открыл лабораторию спортивных исследований (NSRL) в Орегоне. Теперь это центр Леброна Джеймса. Он вместе с Nike мощно его презентовал. Лаборатория Джеймса в пять раз больше центра в Нью-Гэмпшире, который был открыт 40 лет назад. Общая площадь всех территорий – почти восемь тысяч квадратных метров.

 Насладитесь, как это масштабно и стильно получилось. 

Это отреставрированный фургон, в котором Nike когда-то работал

Зачем нужен этот центр? Он позиционирует себя как место, где можно «услышать спортсмена» – узнать его потребности и возможности. Для этого Nike использует техническую мощь. Например, 400 камер для захвата движений спортсменов. Это самая большая такая система в мире.

Что еще есть в лаборатории Леброна?

  • Баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием.
  • Стометровая дорожка.
  • Дорожка в 200 метров специально для выносливого бега.
  • 97 силовых плит — это измерительные приборы, которые оценивают параметры биомеханики.
  • Четыре камеры, которые имитируют разные погодные условия.

Полную карту центра можно посмотреть на интерактивном сайте Nike.

Еще одна фишка лаборатории – оно полностью работает за счет солнечной энергии. На крыше расположено 908 батарей.

Какая выгода в этой истории Nike? В компании говорят, что лаборатория поможет понять потребности аудитории. Она будет изучать параметры людей разного пола и веса:

«При обычном способе создания продукта мы просто переходили бы прямо к материалу, получали шаблон, сшивали его, и тогда все было бы готово. Здесь мы получаем другой опыт работы с материалом, пользуясь всеми науками – от химии до биологии».

Вот так, к примеру, выглядит модель кроссовка специально для Леброна. Но на разработку уникальной модели обуви сейчас уходит не очень много времени – около часа.

А почему этим проектом занимается Леброн? Тут ответ понятный: Леброн фанатично относится к своему здоровью. Этой зимой ему исполнится уже 37 лет – и он хочет оставаться в топ-форме. Для этого он тратит $1,5 млн долларов в год – это работа по восстановлению с кучей тренеров.

Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚

Все фото: Nike
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