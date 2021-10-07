Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения

Полную карту центра можно посмотреть на интерактивном сайте Nike.

Еще одна фишка лаборатории – оно полностью работает за счет солнечной энергии. На крыше расположено 908 батарей.

Какая выгода в этой истории Nike? В компании говорят, что лаборатория поможет понять потребности аудитории. Она будет изучать параметры людей разного пола и веса:

«При обычном способе создания продукта мы просто переходили бы прямо к материалу, получали шаблон, сшивали его, и тогда все было бы готово. Здесь мы получаем другой опыт работы с материалом, пользуясь всеми науками – от химии до биологии».

Вот так, к примеру, выглядит модель кроссовка специально для Леброна. Но на разработку уникальной модели обуви сейчас уходит не очень много времени – около часа.