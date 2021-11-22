Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
У «Лейкерс» в этом сезоне дела и так идут неважно, теперь еще и скандал с главной звездой. После трех поражений подряд команда играла с «Детройтом». Леброн Джеймс разбил сопернику лицо.
💥 Жертвой стал Айзейя Стюарт – Леброн отмахнулся от него во время исполнения штрафного и рассек ему лицо до крови. Между ними разница в возрасте 16 лет.
💥 Стюарт трижды пытался пробиться к Леброну через сотрудников и охранников. Безуспешно.
💥 Оба были удалены с площадки. Стюарт погнался за ним и в подтрибунку.
💥 К тому моменту «Лейкерс» уступали 12 очков.
📢 Тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель защищал звезду после матча: Стюарт сам спровоцировал фол, и Леброн ударил его случайно.
📢 Энтони Дэвис вообще обвинил Стюарта в попытке нападения: «Ни разу за десять лет не видел, чтобы игрок пытался сделать такое. Всем известно, что Леброн - не грязный игрок. Вышло случайно, никто этого не хотел»
📢 Бывший игрок НБА Гилберт Аренас посмеялся: «Ты, наверное, не читал правила по поводу драк в НБА. Номер один: нельзя атаковать Леброна и Кевина Дюрэнта, никогда».
О дальнейших санкциях к участникам конфликта пока неизвестно. Многие вспомнили, что именно в Детройте состоялась крупнейшая драка в истории НБА, когда игроки «Индианы» били болельщиков. А у Леброна это всего второе удаление в карьере.
🏀 «Лейкерс» после инцидента переломили ход игры, отыграли 12-очковое отставание и с большим трудом победили предпоследнюю команду Востока.
🏀 На Западе у «Лейкерс» всего лишь восьмое место в таблице, побед и поражений по девять.
🏀 Команда долго играла без Леброна – восемь матчей. И сыграет без него снова, если Леброн получит дисквалификацию за инцидент в Детройте. Возможно, следующий матч против «Нью-Йорка» пройдет без него.