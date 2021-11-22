Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили

У «Лейкерс» в этом сезоне дела и так идут неважно, теперь еще и скандал с главной звездой. После трех поражений подряд команда играла с «Детройтом». Леброн Джеймс разбил сопернику лицо.

💥 Жертвой стал Айзейя Стюарт – Леброн отмахнулся от него во время исполнения штрафного и рассек ему лицо до крови. Между ними разница в возрасте 16 лет.

💥 Стюарт трижды пытался пробиться к Леброну через сотрудников и охранников. Безуспешно.

💥 Оба были удалены с площадки. Стюарт погнался за ним и в подтрибунку.

💥 К тому моменту «Лейкерс» уступали 12 очков.