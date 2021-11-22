Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Детройт (б)
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#Леброн Джеймс #НБА #Детройт (б) #Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили

2 часа назад
Михаил Морозов

Скриншот с видео Bleacher Report

У «Лейкерс» в этом сезоне дела и так идут неважно, теперь еще и скандал с главной звездой. После трех поражений подряд команда играла с «Детройтом». Леброн Джеймс разбил сопернику лицо.

💥 Жертвой стал Айзейя Стюарт – Леброн отмахнулся от него во время исполнения штрафного и рассек ему лицо до крови. Между ними разница в возрасте 16 лет.

💥 Стюарт трижды пытался пробиться к Леброну через сотрудников и охранников. Безуспешно.

💥 Оба были удалены с площадки. Стюарт погнался за ним и в подтрибунку.

💥 К тому моменту «Лейкерс» уступали 12 очков.

📢 Тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель защищал звезду после матча: Стюарт сам спровоцировал фол, и Леброн ударил его случайно.

📢 Энтони Дэвис вообще обвинил Стюарта в попытке нападения: «Ни разу за десять лет не видел, чтобы игрок пытался сделать такое. Всем известно, что Леброн -  не грязный игрок. Вышло случайно, никто этого не хотел»

📢 Бывший игрок НБА Гилберт Аренас посмеялся: «Ты, наверное, не читал правила по поводу драк в НБА. Номер один: нельзя атаковать Леброна и Кевина Дюрэнта, никогда».

О дальнейших санкциях к участникам конфликта пока неизвестно. Многие вспомнили, что именно в Детройте состоялась крупнейшая драка в истории НБА, когда игроки «Индианы» били болельщиков. А у Леброна это всего второе удаление в карьере.

🏀 «Лейкерс» после инцидента переломили ход игры, отыграли 12-очковое отставание и с большим трудом победили предпоследнюю команду Востока.

🏀 На Западе у «Лейкерс» всего лишь восьмое место в таблице, побед и поражений по девять.

🏀 Команда долго играла без Леброна – восемь матчей. И сыграет без него снова, если Леброн получит дисквалификацию за инцидент в Детройте. Возможно, следующий матч против «Нью-Йорка» пройдет без него.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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