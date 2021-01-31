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#НБА #Клэй Томпсон #Леброн Джеймс #баскетбол #Джеймс Харден #Стефен Карри #Расселл Уэстбрук #Кайри Ирвинг #Кевин Дюрэнт #Лос-Анджелес Лейкерс #Дэмиан Лиллард #Крис Пол #Яннис Адетокумбо #Бруклин #Вашингтон (б)

Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes

вчера, 23:02
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Forbes показал рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в сезоне-2020/21. Леброн Джеймс возглавил его в седьмой раз подряд. Составляющие его заработка мы расписали в этой новости. Forbes считал вместе зарплату и сторонние деньги баскетболистов.

Все доходы в подборке от Forbes приведены в миллионах долларов. Десятка лидеров выглядит так:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 95,4 

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4

3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2

4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1

5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50

6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49

7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3

8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43

9. Крис Пол («Финикс») — 40,1

10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39

Что еще Forbes рассказал в материале о доходах

💰 Десятка из рейтинга Forbes суммарно заработает 558 миллионов долларов. 44% от этой суммы – сторонние доходы игроков.

💰 Общий доход Леброна за карьеру превысил миллиард долларов. Только Вудс, Мейвезер, Роналду и Месси заработали столько в период спортивной активности.

💰 158,2 миллиона долларов – столько вместе получат Дюрэнт, Харден и Ирвинг. Все они теперь играют вместе в составе «Бруклина».

💰 Рассел Уэстбрук занимает четвертое место в рейтинге Forbes. Его «Вашингтон» идет на последнем месте в Восточной конференции.

💰 Стефен Карри опережает Леброна по зарплате в НБА (34,4 > 31,4), но по общему доходу проигрывает ему 20 миллионов евро.

💰 Лиллард сделал партнерство с линейкой продуктов Bolt24 от Gatorade. Туда входят энергетики, спортивные напитки, соки, молоко и другие жидкости.

💰 Клэй Томпсон пропускает второй сезон НБА из-за травм. Его суммарный доход вне зарплаты составляет 15 миллионов долларов. Большую часть этой суммы приносит китайский бренд обуви Anta.

💰 Кайри Ирвинг пропустил несколько матчей в январе. Потом объяснил, что ему нужна была пауза. Она стоила Ирвингу около миллиона долларов.

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