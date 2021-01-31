Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
Forbes показал рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в сезоне-2020/21. Леброн Джеймс возглавил его в седьмой раз подряд. Составляющие его заработка мы расписали в этой новости. Forbes считал вместе зарплату и сторонние деньги баскетболистов.
Все доходы в подборке от Forbes приведены в миллионах долларов. Десятка лидеров выглядит так:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 95,4
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4
3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2
4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1
5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49
7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3
8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43
9. Крис Пол («Финикс») — 40,1
10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39
Что еще Forbes рассказал в материале о доходах
💰 Десятка из рейтинга Forbes суммарно заработает 558 миллионов долларов. 44% от этой суммы – сторонние доходы игроков.
💰 Общий доход Леброна за карьеру превысил миллиард долларов. Только Вудс, Мейвезер, Роналду и Месси заработали столько в период спортивной активности.
💰 158,2 миллиона долларов – столько вместе получат Дюрэнт, Харден и Ирвинг. Все они теперь играют вместе в составе «Бруклина».
💰 Рассел Уэстбрук занимает четвертое место в рейтинге Forbes. Его «Вашингтон» идет на последнем месте в Восточной конференции.
💰 Стефен Карри опережает Леброна по зарплате в НБА (34,4 > 31,4), но по общему доходу проигрывает ему 20 миллионов евро.
💰 Лиллард сделал партнерство с линейкой продуктов Bolt24 от Gatorade. Туда входят энергетики, спортивные напитки, соки, молоко и другие жидкости.
💰 Клэй Томпсон пропускает второй сезон НБА из-за травм. Его суммарный доход вне зарплаты составляет 15 миллионов долларов. Большую часть этой суммы приносит китайский бренд обуви Anta.
💰 Кайри Ирвинг пропустил несколько матчей в январе. Потом объяснил, что ему нужна была пауза. Она стоила Ирвингу около миллиона долларов.