Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes

💰 Стефен Карри опережает Леброна по зарплате в НБА (34,4 > 31,4), но по общему доходу проигрывает ему 20 миллионов евро.

💰 Лиллард сделал партнерство с линейкой продуктов Bolt24 от Gatorade. Туда входят энергетики, спортивные напитки, соки, молоко и другие жидкости.

💰 Клэй Томпсон пропускает второй сезон НБА из-за травм. Его суммарный доход вне зарплаты составляет 15 миллионов долларов. Большую часть этой суммы приносит китайский бренд обуви Anta.

💰 Кайри Ирвинг пропустил несколько матчей в январе. Потом объяснил, что ему нужна была пауза. Она стоила Ирвингу около миллиона долларов.