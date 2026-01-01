Крис Пол

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Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта
#Крис Пол
Баскетбол
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Крис Пол перешел в «Финикс»
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол перешел из «Оклахомы» в «Финикс». Взамен – четыре игрока и драфт-пик
#Крис Пол
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Материалы
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока
#Оклахома-Сити
Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
#Дэрил Мори
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