Крис Пол
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#Крис Пол #НБА #баскетбол #Финикс #Оклахома-Сити

Крис Пол перешел в «Финикс»

17 ноября, 10:29

35-летний Крис Пол стал игроком «Финикса». Между этим и клубом и «Оклахомой», за которую Пол играл в прошлом сезоне, заключен обмен.

Что получит «Финикс» в результате обмена:

  • Криса Пола.
  • 27-летнего форварда Абделя Надера.

Что получит «Оклахома»:

  • Келли Обри.
  • Рики Рубио.
  • Тай Джерома.
  • Джейлена Лека.
  • Защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года.
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