Крис Пол
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Оклахома-Сити
Финикс
Крис Пол перешел в «Финикс»
17 ноября, 10:29
35-летний Крис Пол стал игроком «Финикса». Между этим и клубом и «Оклахомой», за которую Пол играл в прошлом сезоне, заключен обмен.
Что получит «Финикс» в результате обмена:
- Криса Пола.
- 27-летнего форварда Абделя Надера.
Что получит «Оклахома»:
- Келли Обри.
- Рики Рубио.
- Тай Джерома.
- Джейлена Лека.
- Защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2022 года.
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