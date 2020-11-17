Крис Пол перешел в «Финикс»

35-летний Крис Пол стал игроком «Финикса». Между этим и клубом и «Оклахомой», за которую Пол играл в прошлом сезоне, заключен обмен.

Что получит «Финикс» в результате обмена:

Криса Пола.

27-летнего форварда Абделя Надера.

Что получит «Оклахома»: