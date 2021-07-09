Крис Пол
НБА
Кобе Брайант
Финикс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Крис Пол #НБА #Кобе Брайант #Финикс

Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта

09 июля, 12:03

«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче финальной серии (118:108, счет в серии – 2:0). Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол набрал 23 очка и сделал восемь ассистов.

Третий матч серии пройдет в ночь на 12 июля. «Финикс» за свою 53-летнюю историю ни разу не побеждал в плей-офф НБА. Он играл в финалах дважды, предыдущий раз был 28 лет назад.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Крис Пол
#НБА
#Кобе Брайант
#Финикс