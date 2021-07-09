Крис Пол
НБА
Кобе Брайант
Финикс
Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта
09 июля, 12:03
«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче финальной серии (118:108, счет в серии – 2:0). Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол набрал 23 очка и сделал восемь ассистов.
- Теперь у него 1041 результативная передача в истории плей-офф НБА. Он поднялся в десятку лучших ассистентов в истории лиги.
- Пол вытеснил из топ-10 Кобе Брайанта, который сделал за карьеру 1040 ассистов. Лучший в списке – Мэджик Джонсон (2346).
- В топ-10 кроме Пола осталось только два действующих игрока: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Рэджон Рондо («Лос-Анджелес Клипперс»).
Третий матч серии пройдет в ночь на 12 июля. «Финикс» за свою 53-летнюю историю ни разу не побеждал в плей-офф НБА. Он играл в финалах дважды, предыдущий раз был 28 лет назад.
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