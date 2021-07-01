«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года

«Финикс» выиграл у «Клипперс» 130:103, счет в серии стал 4-2. В составе «Клипперс» все так же отсутствовал Кавай Ленард, который из-за травмы не играет с середины июня.

41 очков набрал Крис Пол, 22 – у Девина Букера. Еще Пол сделал восемь передач и по общему их количеству обошел Майкла Джордана.

Патрик Беверли был удален в четвертой четверти за толчок Пола.

На трибунах состоялась стычка между фанатами.

После игры «Финикс» получил кубок, как победитель Западной конференции.