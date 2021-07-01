НБА
Крис Пол
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
01 июля, 10:47
«Финикс» выиграл у «Клипперс» 130:103, счет в серии стал 4-2. В составе «Клипперс» все так же отсутствовал Кавай Ленард, который из-за травмы не играет с середины июня.
- 41 очков набрал Крис Пол, 22 – у Девина Букера. Еще Пол сделал восемь передач и по общему их количеству обошел Майкла Джордана.
- Патрик Беверли был удален в четвертой четверти за толчок Пола.
- На трибунах состоялась стычка между фанатами.
После игры «Финикс» получил кубок, как победитель Западной конференции.
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