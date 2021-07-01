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#НБА #Крис Пол #Лос-Анджелес Клипперс #Финикс

«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года

01 июля, 10:47

«Финикс» выиграл у «Клипперс» 130:103, счет в серии стал 4-2. В составе «Клипперс» все так же отсутствовал Кавай Ленард, который из-за травмы не играет с середины июня.

После игры «Финикс» получил кубок, как победитель Западной конференции.

В финале соперником «Финикса» станет «Атланта» или «Милуоки» (в их серии счет 2-2).

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