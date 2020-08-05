Букер забросил победный под сирену с «Клипперс», затем попал под душ, а аккаунт «Финикса» сошел с ума
«Финикс» уцепился за шанс попасть в плей-офф и здорово возобновил сезон в НБА. Победа над «Вашингтоном» была ожидаемой, но потом «Финикс» обыграл и «Даллас», а уж с «Клипперс» никак не мог быть фаворитом, но победил и их.
Первую половину выиграл «Финикс» – 63:56, но «Клипперс» отыгрались во второй. Перед последней атакой «Финикса» – 115:115. Дальше – Девин Букер ушел от Джорджа, увернулся от Кавая, отпрыгнул от Джорджа и зашвырнул с сиреной.
Игроки «Финикса» так радовались, что даже уронили судью:
Чудо – с нескольких ракурсов.
Букеру тут же устроили душ в раздевалке:
Твиттер-аккаунт «Финикса» в тот момент сходил с ума:
И еще долго смаковал попадание Букера и его позу после броска.
И да, «Финикс» сменил обложку в твиттере:
А Букер догнал Леброна по победным броскам под сирену с 2015 года:
И заодно стал шестым самым молодым игроком в истории НБА с 7500 очками в карьере – после Леброна, Дюрэнта, Кармело, Брайанта и Макгрэйди.
Следующая игра у «Финикса» – 6 августа против «Индианы», которая тоже выиграла три матча после рестарта. Тут есть и дополнительная интрига.
В «Индиане» бешеную набрал Ти Джей Уоррен, у которого 119 очков за три игры. Уоррен до этого сезона пять лет играл за «Финикс», а потом клуб отдал и его, и 32-й пик на драфте-2019. Инсайдер ESPN Амин Элхассан рассказывал, что в «Индиане» даже сначала не поверили в это предложение и поспешили закрыть сделку, пока «Финикс» не передумал.