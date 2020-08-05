Букер забросил победный под сирену с «Клипперс», затем попал под душ, а аккаунт «Финикса» сошел с ума

«Финикс» уцепился за шанс попасть в плей-офф и здорово возобновил сезон в НБА. Победа над «Вашингтоном» была ожидаемой, но потом «Финикс» обыграл и «Даллас», а уж с «Клипперс» никак не мог быть фаворитом, но победил и их.

Первую половину выиграл «Финикс» – 63:56, но «Клипперс» отыгрались во второй. Перед последней атакой «Финикса» – 115:115. Дальше – Девин Букер ушел от Джорджа, увернулся от Кавая, отпрыгнул от Джорджа и зашвырнул с сиреной.

Игроки «Финикса» так радовались, что даже уронили судью: