- кино
- НБА
- баскетбол
- Леброн Джеймс
- Стефен Карри
- Яннис Адетокумбо
- Дэмиан Лиллард
- Кавай Леонард
- Расселл Уэстбрук
- Дэрил Мори
- Сэм Хинки
- Голден Стэйт Уорриорз
- Портленд (б)
- Сан-Антонио
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
«Филадельфия» − Юрий Быков
Жанр: психологическая драма
С виду Сэм Хинки – это человек, который в последнюю очередь ассоциируется с баскетболом. Но этот невысокий лысеющий мужчинка в костюме напугал всю НБА своим «Процессом». Однажды «Филадельфия» отдала ему перестройку. И Сэм, как Доктор Стрэндж, просчитал все вероятности и направил команду в затяжное путешествие по дну.
Вся тактика − ради высоких выборов на драфте, которые превратятся в новых звезд франшизы. Хинки бросил вызов основному догмату спорта – игре на победу. В американских лигах с этим всегда было сложно, но так дерзко систему не эксплуатировал никто. Хинки устроил целую войну, где он один против лиги, фанатов и даже игроков. НБА предсказуемо победила, почти насильно вытолкав Хинки из клуба и поставив удобного человека. Но сам Хинки уже стать культовым персонажем, а его история – важным событием в современном баскетболе. Хотя в НБА его уже точно никто не пустит.
«Процесс» − емкое и лаконичное название для фильма, который создан специально для Юрия Быкова. Он даже поход за хлебом снимет так, что вы еще неделю будете отходить от потрясения и обдумывать философские вопросы о справедливости мира. Хинки −его типаж: трагедия человека, который верил в идеи, смело бросил вызов бездушной машине лиги и был колесован в назидание другим. Дурак, чего уж там.
«Филадельфия» (новая) − Дамьен Шезелл
Жанр: трагикомедия
«Хинки умер за ваши грехи». Но его «Процесс», пускай в чужих руках, сработал. «Филадельфия» все-таки нашла звезд в лице Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса, а с помощью активов, накопленных в процессе перестройки, выменяла Джимми Батлера и Тобайаса Харриса. Клуб начал тихонько задумываться о статусе претендента, а фанаты сакрально говорили о жертве Хинки ради этих успехов.
Но время шло, и все отчетливее становилась жесткая правда – все эти ребята слабо подходят друг другу. Особенно две местные звезды. Батлер выдержит меньше года и уедет в Майами, Харрис получит новый крупный контракт, также на большие деньги приедет ветеран Эл Хорфорд – а проблемы команды все так же будут упираться в несовместимость небросающего разыгрывающего и старомодного центрового, который занимает всю краску.
Дамьен Шезелл прыжком влетел в элиту Голливуда. Он снимал психологические драмы, мюзиклы и байопики, но красной линией через все его творчество проходят одни и те же фишки: все его персонажи талантливы и амбициозны, но успех дается им ценой личной жизни. Эмбиид и Симмонс идеально вписываются в этот шаблон. Они молоды и сильны, но с каждым днем все четче виден потолок, в который они упираются вместе, ограничивая друг друга. Построить на этой почве толковую драму – для Шезелла самое то.
Тем более Шезелл, который делает продолжение фильма Быкова – это явно то, что вы захотите увидеть.
Кавай (в локациях «Сан-Антонио») − Дэвид Финчер
Жанр: триллер
Весна 2017-го. «Сан-Антонио Сперс» живут как идеальная баскетбольная организация. Менеджмент – гладкий. Тренер Попович – лучший в современности. Клуб без потерь сменил поколение, проводив легендарного Тима Данкана и оставшись на втором месте Запада с умницей Каваем Ленардом. Команда добирается до финала Конференции, где устраивает кусает сам «Голден Стэйт» в первом матче.
Но тут Заза Пачулия «случайно» травмирует Кавая, «Голден Стэйт» легко побеждают, а сам Кавай надолго пропадает из инфополя. Никто ничего не знает, Грегг Попович разводит руками и кивает в сторону его окружения, дядя и агент баскетболиста обвиняют клуб, а сам Кавай молчит. Его даже никто не видел. Люди подозрительно щурятся и вдруг задумываются: возможно, «Сан-Антонио» и Попович не так идеальны.
Дэвид Финчер – древний мрачный бог триллеров. Почти все его персонажи со странностями или психическими отклонениями: социопаты, шизофреники, аутисты – сам Финчер называет их «извращенцами». Безэмоциональный и скрытный Кавай Ленард ложится в типаж, как мяч на ладонь. Этой истории нужны нестандартные кадры Финчера, где камера залетает в замочные скважины и проходит сквозь стены, чтобы узнать все секреты и до последнего разрывать зрителя непониманием, кто же тут злодей.
Рассел Уэстбрук – Майкл Бэй
Жанр: супергеройское кино
Расселл Уэстбрук – одна из самых неоднозначных суперзвезд НБА. У него армия хейтеров, которые говорят о низкой эффективности и что это он сам закапывает свои команды. Но напротив – армия фанатов, покоренная его искренностью, жаждой борьбы и чистыми эмоциями (любовь или ненависть – не важно). Когда в 2016-м Кевин Дюрэнт сбежал от него в «Голден Стэйт», Уэстбрук наконец выпустил наружу монстра трипл-даблов. Именно тогда мир окончательно раскололся на две армии.
Худшее для фильма о Уэстбруке – сделать его клишированно серьезным, запихнув туда всю эту ненужную драму о преодолении и глубину. Фильм о ходячем аттракционе должен делать лучших создатель аттракционов Голливуда. Бум-бабах-трах-тарарах – вот это все о Уэстбруке. Что подкупает в нем и делает уникальным в современной НБА, повернутой на унылых статистических выкладках. Пускай тут будет фантастический элемент, пускай вместо соперников будут киборги-завоеватели из далекого космоса и в конце на землю упадет метеорит. Это все равно раскроет суть Расселла Уэстбрука. И Майкл Бэй умеет работать именно с такими персонажами. Плюс тематика баскетбольного матча даст ему сытно наснимать американских флагов и красивых женщин. Может, найдется роль для Меган Фокс.
Леброн – Мартин Скорсезе
Жанр: криминальная драма
Вряд ли кто-то спорит, что Леброн Джеймс – лучший баскетболист НБА в XXI веке. Но его путь не усыпан розами. Он поднимался по карьерной лестнице, совершая неоднозначные поступки, методично расширял влияние и становился больше, чем просто баскетболистом.
И чем больше он приближался (или хотел приблизиться) к Джордану – тем большим злодеем становился. В любой момент ему готовы припомнить все его «Решения», увольнение Блатта, попытки контролировать владельцев через однолетние контракты, продюсирование истории с Энтони Дэвисом и еще кучу всего. Многие посчитали результат прошлого сезона (когда «Лейкерс» не вышли в плей-офф) свержением режима и падением диктатора. Но Леброн снова вернулся и снова среди кандидатов на титул. Напоминая всем, кто тут босс. Даже в 35 лет.
Фильм о таком неоднозначном воротиле – только для Мартина Скорсезе, который тоже знает, как всю эпоху сидеть на троне. Он идеально показывает сложных героев, которые номинально выглядят как злодеи, но на деле оказываются глубже и вызывают сопереживание. Тем более Леброн обязан ответить Джордану после «Последнего танца» – и байопик о Скорсезе бы бы сильным ходом.
А музыку, конечно, напишет Ханс Циммер. Да, возможно, будет перебор с пафосом, но как и со всем, что касается Леброна.
Яннис – братья Руссо
Жанр: супергеройское кино
История Янниса Адетокумбо создана для экранов.
Парнишка из многодетной семьи иммигрантов из Нигерии гонится за мечтой. Его замечают во втором греческом дивизионе и неожиданно выбирают в летерее драфта. В НБА он приходит длинным, но худым, а никто вокруг не знает точно, куда его вообще ставить. Но вдруг пара лет – и мир увидит титана. Как будто тощий Стива Роджерс залез в аппарат по введению сыворотки суперсолдата. Но ученые что-то напутали и превратили его в Халка.
Как и Брюс Беннер, Яннис некоторое время привыкает к новой сущности. И уже привык. Еще в прошлом сезоне мы видели огромного монстра в режиме «Яннис крушить», который вырубал всех.
Никто из современных игроков НБА так не похож на супергероя из комиксов, как Яннис (Леброн – скорее суперзлодей с мотивацией вроде Таноса). Можно даже заменить в его биографии Нигерию на Ваканду и у нас будет взрывная смесь из Капитана Америки, Халка и Черной пантеры.
Братья Руссо лепят такое образцово, поэтому только они идеально введут персонажа во Вселенную. К итогу точно будут вопросы у эстетствующих критиков, которые все фильмы по комиксам называют пустыми. Как сам Яннис часто видит разборы аналитиков, что он излишне прост и прямолинеен в эксплуатировании сверхчеловеческой мощи. Хех – ни Руссо, ни Яннису эта критика не мешает покорять цифры.
Кстати, сам Яннис недавно признался, что он и «Грик Фрик» – это разные люди, которые живут в нем. Ну чем не супергерой?
«Голден Стэйт» – Соденберг
Жанр: фильм-ограбление
Династия «Голден Стэйт» появилась и воцарилась так внезапно, что никто ничего не понял. Ряд неоднозначных решений: не поменяли Томпсона на звезду Лава, пригласили тренера без опыта, доверились молодым Барнсу и Грину, отправив в запас вчерашних оллстаров Игудалу и Ли – вот тебе и доминирующая команда назло Леброну.
Это была просто какая-то магия. Все складывалось настолько в пользу «Голден Стэйт», что за такое кино сценаристов обвинили бы в слишком очевидных роялях в кустах. Но это жизнь, в которой даже после громкого провала в 2016-м судьба не снимает сине-золотой шарфик, а мы видим очередную развязку в стиле Deus ex machina. Скачок потолка зарплат попадает на то лето, когда изменивший баскетбол Стеф Карри все еще играет на смешном контракте и для привлечения Кевина Дюрэнта хватит ерунды. И вот новый виток доминирования. На этот раз – без шансов.
Такая история успеха не для фильма. Потому развернем фокус. Это будет экранизация в духе «11/12/13 друзей Оушена» – все сюжетные костыли выглядят таковыми только поначалу, а в конце окажется, что главный герой все давно продумал и это никакое не везение, а четкий план. Леброн здесь выступит как Ночной лис – одинокий мастер, который считался гением в вопросах хитрости и обыгрывания ситуации на пользу, но пал перед юркими новичками. Стивен Содерберг идеально справился там – справится снова. Тем более тут тоже есть персонаж, улыбка которого обаятельна настолько, что аж бесит.
«Портленд» – Уэс Андерсон
Жанр: трагикомедия
«Портленд» – самая ламповая команда НБА. Там долгие годы мирились с очевидным потолком второго раунда, вдруг захотели все изменить, построили ровно то же самое и снова смирились. Вопреки репутации неудачников «Портленд» полны влюбляющих фишек. Здесь и аномально верный для нашего времени Лиллард, и его трогательная дружба с МакКоллумом. Возможно, клуб добился бы большего, пойдя на радикальные шаги вроде тех, что сделало «Торонто» с Каваем. Возможно, сам Лиллард мог бы собрать дрим-тим со звездами где-то в другом месте. Но все остаются на местах, продолжая верить в эту химию и семейную атмосферу, в которой даже Хассан Уайтсайд начинает выглядеть вменяемым баскетболистом.
Уэс Андерсон – это такой себе «Портленд» в мире Голливуда. Вымирающий вид творцов, которым интересно вне строчек проката показывать свое виденье мира. Никаких блокбастеров, эпатажа и попыток продвинуть кино через эксплуатацию социальных повесток. Но все его фильмы – и стандарт, и анимация – это узнаваемый авторский стиль. Его дружба с Оуэном Уилсоном, Джейсоном Шварцманом и Биллом Мюрреем, которые сняты почти во всех его фильмах – та же верность друг другу главных лиц «Портленда».
Выточенные и зацикленные пик-н-роллы Лилларда явно понравятся фанату кубриковской геометрии Андерсону. Сам фильм выйдет в духе «Бутылочной ракеты», его первой работы – трогательная история про друзей, которые задумали дерзкое ограбление книжного магазина. И пускай не все получается и идет не по плану, ты все равно симпатизируешь этим парням.
«Хьюстон» – Нолан
Жанр: научная фантастика
Это Дэрил Мори изменил баскетбол и превратил его в соревнование по трехочковым броскам. Кто-то считает его гением. Кто-то – что его поклонение статистике убило романтику игры. Кто-то – что одно не исключает другое.
При этом сам Мори как босс «Хьюстона» – это скорее персонаж трагичный. Он всегда полон революционных идей, но как-то так выходит, что его наработки дают результат другим. Как «Голден Стэйт», где даже не скрывали, что подсматривали идеи Мори, но просто лучше их реализовали. Сам Мори остается новатором, который с каждым годом усложняет собственные схемы – но остается чемпионом только в сердцах таких же гиков и фанатов «Хьюстона».
Мори изобрел «цифровой баскетбол», а Кристофер Нолан – «интеллектуальный блокбастер». Они идеально подходят друг другу. История Мори и «Хьюстона» – это целый научный трактат, в котором нужно разворачивать простыни текста с кучами сложных статистических выкладок и непонятных терминов (и в конце все равно будет непонятно, почему они гении, а не неудачники). Как раз в стиле «Начала» и «Интерстеллара». Только Нолан экранизирует Мори не скучной документалкой, а интересным эпиком с закрученным сюжетом. В котором даже перевод 198-сантиметрвого Пи Джея Такера на позицию центрового будет подан как принципиально иной уровень сложности. Сон внутри сна.