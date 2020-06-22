Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер

С виду Сэм Хинки – это человек, который в последнюю очередь ассоциируется с баскетболом. Но этот невысокий лысеющий мужчинка в костюме напугал всю НБА своим «Процессом». Однажды «Филадельфия» отдала ему перестройку. И Сэм, как Доктор Стрэндж, просчитал все вероятности и направил команду в затяжное путешествие по дну.

Вся тактика − ради высоких выборов на драфте, которые превратятся в новых звезд франшизы. Хинки бросил вызов основному догмату спорта – игре на победу. В американских лигах с этим всегда было сложно, но так дерзко систему не эксплуатировал никто. Хинки устроил целую войну, где он один против лиги, фанатов и даже игроков. НБА предсказуемо победила, почти насильно вытолкав Хинки из клуба и поставив удобного человека. Но сам Хинки уже стать культовым персонажем, а его история – важным событием в современном баскетболе. Хотя в НБА его уже точно никто не пустит.

«Процесс» − емкое и лаконичное название для фильма, который создан специально для Юрия Быкова. Он даже поход за хлебом снимет так, что вы еще неделю будете отходить от потрясения и обдумывать философские вопросы о справедливости мира. Хинки −его типаж: трагедия человека, который верил в идеи, смело бросил вызов бездушной машине лиги и был колесован в назидание другим. Дурак, чего уж там.