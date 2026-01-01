Крис Пол

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Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта
#Крис Пол
Баскетбол
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Крис Пол перешел в «Финикс»
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол перешел из «Оклахомы» в «Финикс». Взамен – четыре игрока и драфт-пик
#Крис Пол
Баскетбол
Список запасных на Матч звезд НБА: еще шесть дебютантов, Букер не попал
#НБА
Баскетбол
Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола
#Расселл Уэстбрук