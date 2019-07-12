Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола

О трансфере сообщил корреспондент ESPN Адриан Войнаровски. «Хьюстон» получит Рассела Уэстбрука. По условиям договора, «Оклахома» заберет Криса Пола и: выборы в первом раунде драфтов в 2024 и 2026 годах. Кроме того, у «Оклахомы» будет возможность обменяться пиками в первом раунде драфтов в 2021-м и в 2025-м.

Забавно, что Уэстбрук вел стендап-шоу «Почему нет?» на региональном канале Оклахомы в том момент, когда Войнаровски поделился инсайдом.