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Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку

вчера, 22:22

Keystone Press Agency/Global Look Press

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2020/21. В нем суммируются зарплаты и сторонние доходы баскетболистов.

Леброн седьмой год подряд занимает первую строчку в этом рейтинге. Он стал первым с суммарным доходом 95,4 миллиона долларов. 31,4 миллиона – зарплата Леброна. 64 миллиона составляют его сторонние доходы.

Forbes пишет, что проект «Космический джем 2» может принести Леброну около 10 миллионов долларов.

«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках

Леброн мог бы заработать более 100 миллионов, но потеряет около 8 миллионов из-за сокращения зарплаты в сезон коронавируса.

Общий доход Леброна за всю карьеру составит более миллиарда долларов. Только Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер, Криштиану Роналду и Лионель Месси достигли этого в роли активных спортсменов.

Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА выглядит так. Все суммы – в миллионах долларов:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 95,4

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4

3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2

4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1

5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50

6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49

7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3

8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43

9. Крис Пол («Финикс») — 40,1

10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39

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