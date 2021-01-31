Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2020/21. В нем суммируются зарплаты и сторонние доходы баскетболистов.

Леброн седьмой год подряд занимает первую строчку в этом рейтинге. Он стал первым с суммарным доходом 95,4 миллиона долларов. 31,4 миллиона – зарплата Леброна. 64 миллиона составляют его сторонние доходы.

Forbes пишет, что проект «Космический джем 2» может принести Леброну около 10 миллионов долларов.

«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках