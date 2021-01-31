Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2020/21. В нем суммируются зарплаты и сторонние доходы баскетболистов.
Леброн седьмой год подряд занимает первую строчку в этом рейтинге. Он стал первым с суммарным доходом 95,4 миллиона долларов. 31,4 миллиона – зарплата Леброна. 64 миллиона составляют его сторонние доходы.
Forbes пишет, что проект «Космический джем 2» может принести Леброну около 10 миллионов долларов.
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Леброн мог бы заработать более 100 миллионов, но потеряет около 8 миллионов из-за сокращения зарплаты в сезон коронавируса.
Общий доход Леброна за всю карьеру составит более миллиарда долларов. Только Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер, Криштиану Роналду и Лионель Месси достигли этого в роли активных спортсменов.
Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА выглядит так. Все суммы – в миллионах долларов:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 95,4
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4
3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2
4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1
5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49
7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3
8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43
9. Крис Пол («Финикс») — 40,1
10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39