Леброн отказывается от матчей без зрителей, хотя НБА уже к этому готовится

До этого USA Today писал, что некоторые команды уже готовы к играм без зрителей. Но там рассматривали это в качестве крайней меры, если других вариантов уже не будет. У игроков НБА есть официальные рекомендации по правильному поведению в новых условиях – все они направлены на избежание близкого контакта с болельщиками.

Bleacher Report рассказывает, что пока в США не отменялись крупные соревнования, но университет Чикаго проводил баскетбольные матчи без зрителей. Позиция Леброна Джеймса по этому вопросу кардинально отличается от всего, что предпринимают остальные. Леброн открыто говорит, что не готов играть в баскетбол без зрителей.

«Я не играю. Если у меня нет поклонников на трибунах, то я не играю для них. Я играю за своих партнеров по команде, я играю за фанатов. В этом все дело. Если я появлюсь на арене, где нет фанатов, то я не сыграю. Они могут делать все, что захотят», – сказал Леброн. Игрок «Бостона» Кемба Уокер выступил не так категорично, но назвал такую перспективу ужасной и скучной.