Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег

При этом, по данным GQ, в рейтинге среди спортсменов по самым дорогим рекламным постам в инстаграме Леброн занимает лишь пятое место (после Роналду, Неймара, Месси и Бекхэма).

Интересное исследование от NewYork Times. Согласно данным издания, до 2012 года он слишком дорожил личной жизнью, но после воспользовался советами менеджеров и до сих активно ведет свои соцсети. И да, Леброн делает это самостоятельно: «Ни у кого нет паролей от моих аккаунтов. Я сам все делаю: публикую видео и фото, сам подписываю их, сам комментирую посты некоторых игроков».

Только в ноябре Леброн сделал 478 постов во всех соцсетях (инстаграм, твиттер и фейсбук). Мэй Карвовски (основатель и директор знаменитой маркетинговой компании Obviously) говорит, что Леброн – пример для спортивных звезд в плане ведения соцсетей. Карвовски отмечает, что Леброн публикует не только рекламные посты и посты, связанные с баскетболом, но и рассказывает болельщикам много о личной жизни.