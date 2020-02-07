Леброн Джеймс
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баскетбол
Стефен Карри
Дуэйн Уэйд
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#Леброн Джеймс #НБА #баскетбол #Дуэйн Уэйд #Стефен Карри #Кайри Ирвинг

Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег

07 февраля, 14:35

Сайт OnlineGambling.ca составил рейтинг игроков НБА с самой дорогой рекламой в инстаграме. В топ-5 попали:

1. Леброн Джеймс – 300 тысяч долларов за один рекламный пост.

2. Стефен Карри – 155 тысяч долларов за пост.

3. Дуэйн Уэйд – 83 тысячи за рекламный пост.

4. Рассел Уэстбрук – почти 80 тысяч за пост.

5. Кайри Ирвинг – почти 75 тысяч долларов за один рекламный пост.

При этом, по данным GQ, в рейтинге среди спортсменов по самым дорогим рекламным постам в инстаграме Леброн занимает лишь пятое место (после Роналду, Неймара, Месси и Бекхэма).

Интересное исследование от NewYork Times. Согласно данным издания, до 2012 года он слишком дорожил личной жизнью, но после воспользовался советами менеджеров и до сих активно ведет свои соцсети. И да, Леброн делает это самостоятельно: «Ни у кого нет паролей от моих аккаунтов. Я сам все делаю: публикую видео и фото, сам подписываю их, сам комментирую посты некоторых игроков».

Только в ноябре Леброн сделал 478 постов во всех соцсетях (инстаграм, твиттер и фейсбук). Мэй Карвовски (основатель и директор знаменитой маркетинговой компании Obviously) говорит, что Леброн – пример для спортивных звезд в плане ведения соцсетей. Карвовски отмечает, что Леброн публикует не только рекламные посты и посты, связанные с баскетболом, но и рассказывает болельщикам много о личной жизни.

«Видно, что Леброн занимается этим самостоятельно. У многих звезд есть команды, отвечающие за ведение их социальных сетей. Но Леброн делает все сам. Поэтому его профили кажутся привлекательными, если сравнивать их с профилями других популярных спортсменов», – говорил Карвовски.

New York Times добавляет: 9,8% от всех постов в инстаграме Леброна посвящены Nike – его спонсору. В остальных он рассказывает о семье, выкладывает фото и видео со своими финтами, сообщает о своих достижениях (например, был пост, в котором Леброн запостил картинку, что набрал за карьеру 33 тысячи очков) и периодически публикует рекламу. Из 10 последних постов только один был рекламным.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Текст о других гигантах заработка в инстаграме:
Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко
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