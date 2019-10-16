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#Криштиану Роналду #Футбол #Лионель Месси #Неймар #Дэвид Бекхэм #Роналдиньо

Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко

16 октября 2019, 12:23

Издание Buzz Bingo сделало исследование на тему заработков звезд в инстаграме и опубликовало данные по самым большим доходам за последние двенадцать месяцев.

Так выглядит топ:

1. Криштиану Роналду – 44,1 миллиона евро.

2. Лионель Месси – 22,1 миллиона евро.

3. Кендалл Дженнер (американская супермодель, участвует в шоу «Семейство Кардашьян») – 14,4 миллиона евро.

4. Дэвид Бекхэм – чуть больше 10 миллионов.

5. Селена Гомез – 6,4 миллиона.

6. Неймар – 5,8 миллиона.

Xinhua/Global Look Press

В десятку также вошли Златан Ибрагимович (3,2), Кайли Дженнер (американская супермодель – 3), Роналдиньо (2) и Хлое Кардашьян (975 тысяч евро).

Криштиану мощнее всех монетизировал свой инстаграм. Отсюда и такой прирост к капиталу. За последние 12 месяцев он опубликовал 49 рекламных постов. Месси же сделал 36 рекламных записей. Но его главное отличие в этом плане от Роналду – иногда Месси рекламировал собственную линейку одежды. У Криштиану рекламы своих продуктов нет.

Еще один секрет успеха Роналду – стоимость рекламного поста. Среди спортсменов у него самая дорогая реклама в инстаграме. Недавно у нас даже был пост об этом (P.S. Месси – не его ближайший преследователь по этому показателю).

Самое интересное, что в «Ювентусе» Роналду получает 30 миллионов евро за сезон. Только за год за рекламу в инстаграме он заработал на 14 миллионов евро больше. Попробуйте представить, сколько в сумме за год зарабатывает Роналду, учитывая: а) Контракт с «Юве»; б) Заработок от рекламы в социальных сетях; в) Все остальные рекламные соглашения.

Кажется, число спокойно выходит за сотню миллионов евро.

Все фото: Xinhua/Global Look Press
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