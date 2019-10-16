Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко
Издание Buzz Bingo сделало исследование на тему заработков звезд в инстаграме и опубликовало данные по самым большим доходам за последние двенадцать месяцев.
Так выглядит топ:
1. Криштиану Роналду – 44,1 миллиона евро.
2. Лионель Месси – 22,1 миллиона евро.
3. Кендалл Дженнер (американская супермодель, участвует в шоу «Семейство Кардашьян») – 14,4 миллиона евро.
4. Дэвид Бекхэм – чуть больше 10 миллионов.
5. Селена Гомез – 6,4 миллиона.
6. Неймар – 5,8 миллиона.
В десятку также вошли Златан Ибрагимович (3,2), Кайли Дженнер (американская супермодель – 3), Роналдиньо (2) и Хлое Кардашьян (975 тысяч евро).
Криштиану мощнее всех монетизировал свой инстаграм. Отсюда и такой прирост к капиталу. За последние 12 месяцев он опубликовал 49 рекламных постов. Месси же сделал 36 рекламных записей. Но его главное отличие в этом плане от Роналду – иногда Месси рекламировал собственную линейку одежды. У Криштиану рекламы своих продуктов нет.
Еще один секрет успеха Роналду – стоимость рекламного поста. Среди спортсменов у него самая дорогая реклама в инстаграме. Недавно у нас даже был пост об этом (P.S. Месси – не его ближайший преследователь по этому показателю).
Самое интересное, что в «Ювентусе» Роналду получает 30 миллионов евро за сезон. Только за год за рекламу в инстаграме он заработал на 14 миллионов евро больше. Попробуйте представить, сколько в сумме за год зарабатывает Роналду, учитывая: а) Контракт с «Юве»; б) Заработок от рекламы в социальных сетях; в) Все остальные рекламные соглашения.
Кажется, число спокойно выходит за сотню миллионов евро.