Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко

В десятку также вошли Златан Ибрагимович (3,2), Кайли Дженнер (американская супермодель – 3), Роналдиньо (2) и Хлое Кардашьян (975 тысяч евро).

Криштиану мощнее всех монетизировал свой инстаграм. Отсюда и такой прирост к капиталу. За последние 12 месяцев он опубликовал 49 рекламных постов. Месси же сделал 36 рекламных записей. Но его главное отличие в этом плане от Роналду – иногда Месси рекламировал собственную линейку одежды. У Криштиану рекламы своих продуктов нет.

Еще один секрет успеха Роналду – стоимость рекламного поста. Среди спортсменов у него самая дорогая реклама в инстаграме. Недавно у нас даже был пост об этом (P.S. Месси – не его ближайший преследователь по этому показателю).