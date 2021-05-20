Дэвид Бекхэм

Дата рождения
2 мая 1975 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
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Футбол
Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 15 человек туда не попали
#Дэвид Бекхэм
Футбол
«Интер» Бекхэма проиграл пять раз в первых пяти матчах
#Интер Майами
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Материалы
Бекхэм – шафер на свадьбе отца. Да, в 73 года тот снова женился
#Дэвид Бекхэм
Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
#Дэвид Бекхэм
Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
#Интер Майами
Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
#Дэвид Бекхэм
70-летний Бекхэм – в рекламе, где мир уже победил малярию
#Дэвид Бекхэм
Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
#МЛС
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