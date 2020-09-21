МЛС
Дэвид Бекхэм
Тьерри Анри
Харис Медунянин
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
21 сентября, 11:58
Харис Медунянин из «Цинциннати» забил победный гол прямым ударом с углового – 1:0 победа над «Нью-Йорк Ред Буллз».
Медунянин сам удивился, что у него так получилось подать:
«Когда оставалось пять минут до конца, я подумал, что это лучшее место, чтобы подать. Вратарю и защитникам сложно играть в той точке. Но было нужно немного удачи. Я просто старался попасть в товарищей по команде, но мяч взял немного странное направление и пошел прямо в ворота»
Это шестой гол в истории МЛС прямым ударом с углового. Так забивал Дэвид Бекхэм:
А вот так – Тьерри Анри:
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