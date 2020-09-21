Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС

Медунянин сам удивился, что у него так получилось подать:

«Когда оставалось пять минут до конца, я подумал, что это лучшее место, чтобы подать. Вратарю и защитникам сложно играть в той точке. Но было нужно немного удачи. Я просто старался попасть в товарищей по команде, но мяч взял немного странное направление и пошел прямо в ворота»