МЛС
Дэвид Бекхэм
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Харис Медунянин
Нью-Йорк Сити
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#МЛС #Дэвид Бекхэм #Тьерри Анри #Нью-Йорк Сити #Харис Медунянин #Цинциннати

Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС

21 сентября, 11:58

Харис Медунянин из «Цинциннати» забил победный гол прямым ударом с углового – 1:0 победа над «Нью-Йорк Ред Буллз».  

Медунянин сам удивился, что у него так получилось подать:

«Когда оставалось пять минут до конца, я подумал, что это лучшее место, чтобы подать. Вратарю и защитникам сложно играть в той точке. Но было нужно немного удачи. Я просто старался попасть в товарищей по команде, но мяч взял немного странное направление и пошел прямо в ворота»

Это шестой гол в истории МЛС прямым ударом с углового. Так забивал  Дэвид Бекхэм:

А вот так – Тьерри Анри:

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