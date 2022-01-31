Парень, который сильнее всех в мире любит поезда. Собрал миллионы подписчиков, снялся в рекламе Gucci, затащил в вагоны звезд

Кто такой Фрэнсис Буржуа? Это обычный студент Ноттингемского университета. Но как он вообще начал интересоваться поездами и как сделал это хобби делом всей жизни? Слово самому Буржуа:

🚂 «Кажется, они мне нравятся с детства. У меня было много игрушечных поездов. Я постоянно гулял рядом с железной дорогой. Когда мне было скучно, я просил родителей, чтобы они отвели меня к поездам. Наверное, когда я прихожу к врачам и сдаю кровь, они удивляются: внутри моей крови маленькие составы, которые перевозят питательные вещества».

🚂 «В школе меня высмеивали за любовь к поездам. Я плакал и много-много расстраивался. Но я приходил домой к полкам с поездами – мое хобби и моя коллекция меняли мое настроение. Когда я переезжал из района в район, то скрывал свое увлечение от сверстников. Но рано или поздно все все равно узнавали».

🚂 «Я говорил учителю: «Я хочу быть машинистом». Она отвечала: «Ой, что за ерунда». Я обижался на нее. Взрослые вообще не понимают, как сильно они влияют своими словами на мечты детей».

Трейнспоттинг – это особая любовь к поездам. Трейнспоттеры постоянное тусуются на железнодорожных вокзалах и выходят к железным дорогам, снимают поезда, машут машинистам. Короче говоря, люди, которые без ума от поездов. Буржуа называет себя трейнспоттером. Впервые он почувствовал тягу к этому определению еще в школе. Осознанно – ближе к поступлению в университет.

Буржуа рассказывал:

«Я внимательно изучал, чем отличаются обычные любители поездов от трейнспоттеров. Моя девушка как-то сказала, что трейнспоттеры – сумасшедшие. Я посмеялся, но это частично правда. Я понял, что она права, когда поставил звук гудка на уведомление о сообщении».

Фрэнсис Буржуа не только изучает поезда, но и рассказывает о них на большую аудиторию. Его инстаграм – 73 поста и 1,3 млн подписчиков. Вот его последнее видео: на нем Буржуа на Стаффордском вокзале рассказывает о Class 66.