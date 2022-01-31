Парень, который сильнее всех в мире любит поезда. Собрал миллионы подписчиков, снялся в рекламе Gucci, затащил в вагоны звезд
Чем знаменит один из главных героев сериала «Теория большого взрыва» Шелдон Купер? Он обожает поезда. В реальной жизни есть такой же фанат железных дорог – Фрэнсис Буржуа.
Кто такой Фрэнсис Буржуа? Это обычный студент Ноттингемского университета. Но как он вообще начал интересоваться поездами и как сделал это хобби делом всей жизни? Слово самому Буржуа:
🚂 «Кажется, они мне нравятся с детства. У меня было много игрушечных поездов. Я постоянно гулял рядом с железной дорогой. Когда мне было скучно, я просил родителей, чтобы они отвели меня к поездам. Наверное, когда я прихожу к врачам и сдаю кровь, они удивляются: внутри моей крови маленькие составы, которые перевозят питательные вещества».
🚂 «В школе меня высмеивали за любовь к поездам. Я плакал и много-много расстраивался. Но я приходил домой к полкам с поездами – мое хобби и моя коллекция меняли мое настроение. Когда я переезжал из района в район, то скрывал свое увлечение от сверстников. Но рано или поздно все все равно узнавали».
🚂 «Я говорил учителю: «Я хочу быть машинистом». Она отвечала: «Ой, что за ерунда». Я обижался на нее. Взрослые вообще не понимают, как сильно они влияют своими словами на мечты детей».
Трейнспоттинг – это особая любовь к поездам. Трейнспоттеры постоянное тусуются на железнодорожных вокзалах и выходят к железным дорогам, снимают поезда, машут машинистам. Короче говоря, люди, которые без ума от поездов. Буржуа называет себя трейнспоттером. Впервые он почувствовал тягу к этому определению еще в школе. Осознанно – ближе к поступлению в университет.
Буржуа рассказывал:
«Я внимательно изучал, чем отличаются обычные любители поездов от трейнспоттеров. Моя девушка как-то сказала, что трейнспоттеры – сумасшедшие. Я посмеялся, но это частично правда. Я понял, что она права, когда поставил звук гудка на уведомление о сообщении».
Фрэнсис Буржуа не только изучает поезда, но и рассказывает о них на большую аудиторию. Его инстаграм – 73 поста и 1,3 млн подписчиков. Вот его последнее видео: на нем Буржуа на Стаффордском вокзале рассказывает о Class 66.
Его тикток сильно больше. Там 2,2 млн подписчиков и 38,5 млн лайков.
И Буржуа стал достаточно популярным персонажем для своего хобби. Британские журналы и сайты снимают такие видео: зовут его на какую-нибудь локацию и смотрят на реакцию на поезда.
Вот работа журнала This Morning:
Вторая сторона популярности – расследования медиа. Британские медиа (например, The Tab) в ноябре-2021 выяснили, что Фрэнсис Буржуа – это его псевдоним. По-настоящему трейнспоттера зовут Люк Николсон. А имя он позаимствовал у одного из придворных художников короля Георга III.
Есть еще одна сторона популярности – и эта часть приятнее. 21-летний трейнспоттер поучаствовал в короткометражном фильме Highsnobiety. В нем Буржуа был в роли машиниста. Старший арт-директор фильма Джош Уилсон говорил:
«Его знание и страсть к поездам настолько заразительны, что к концу съемок он очаровал нас запахами, видами и звуками парового двигателя. В нем гораздо больше, чем люди видят в его видео. После пары рюмок в баре отеля, в котором остановилась вся команда, его природное остроумие и обаяние довели нас всех до истерики».
На Буржуа обращают внимание и модные дома. Например, Gucci приглашали его на съемку совместной рекламы с North Face.
А еще он зовет в свои видео знаменитостей. Один из тех, кто согласился – Тьерри Анри. Буржуа и Анри встретились на борту самого быстрого поезда в Великобритании. Буржуа подарил Анри машинистский свисток.
А вот дуэт с американским певцом и актером Джо Джонасом:
33-летняя актриса Ванесса Хадженс даже признавалась в любви Буржуа и говорила, что мечтает попасть к нему в блог.
Сам Буржуа рассказывает: «Здорово, что мое увлечение все же оценили взрослые. Со временем я понял, что все делаю правильно. Я бросил подработку ради поездов. Я просто учусь, получаю инженерное образование и обожаю поезда. Моя жизнь прекрасна. А хобби делает меня счастливее и знакомит с потрясающими людьми».