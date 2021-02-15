Поезд проходит перед трибунами прямо во время матча. Так выглядит самый необычный стадион Европы
С 2015-го года периодически вирусится ролик, где во время матча паровоз проезжает рядом с трибунами. Обычно это происходит так:
Это стадиончик словацкого клуба «Татран» из деревни Чьерны Балог. Команда играет на любительском уровне. Зато известна благодаря паровозу, проезжающему по рельсам. Они поставлены вместо беговых дорожек. Поезд есть и на эмблеме «Татрана». Клуб желал в новогоднем поздравлении попрощаться с 2020-м и встать на старые рельсы.
Сама дорога построена еще в начале прошлого века. 17-километровый рельсовый маршрут проходит через горы и в 80-е был признан памятником национального наследия. До этого момента через дорогу возили древесину, а чуть позже и пассажиров.
В 90-х ее дорога и паровоз были отремонтированы. Теперь это туристический маршрут. Сейчас по нему ездят несколько локомотивов, паровоз и частные вагоны. Дорогу обслуживают несколько временных и постоянных работников.
Дальше – красота Чьерны Балог.
Примерно то же самое у клуба "Прогресс" (Нидеркорн). С ним пару лет назад "Уфы" играла в квалификации Лиги Европы, и рядом со стадионом находится ж/д ветка. Поезда попадают в кадр телетрансляции).