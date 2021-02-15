Поезд проходит перед трибунами прямо во время матча. Так выглядит самый необычный стадион Европы

Сама дорога построена еще в начале прошлого века. 17-километровый рельсовый маршрут проходит через горы и в 80-е был признан памятником национального наследия. До этого момента через дорогу возили древесину, а чуть позже и пассажиров.

В 90-х ее дорога и паровоз были отремонтированы. Теперь это туристический маршрут. Сейчас по нему ездят несколько локомотивов, паровоз и частные вагоны. Дорогу обслуживают несколько временных и постоянных работников.

Дальше – красота Чьерны Балог.