Стадион «Факела» смотрел матч и – бум: свет погас на час 🌑

«Факел» и «Алания» играли в 15-м туре ФНЛ. Закончили 0:0, но на 81-й минуте возникла угроза полной остановки матча. Тогда на стадионе «Факела» просто погас свет. От остановки пострадал не только футбол – электричества не было во всем районе вокруг.

Позже «Факел» написал в твиттере, что освещение включилось через 57 минут.