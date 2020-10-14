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Стадион «Факела» смотрел матч и – бум: свет погас на час 🌑
14 октября, 12:05
«Факел» и «Алания» играли в 15-м туре ФНЛ. Закончили 0:0, но на 81-й минуте возникла угроза полной остановки матча. Тогда на стадионе «Факела» просто погас свет. От остановки пострадал не только футбол – электричества не было во всем районе вокруг.
Позже «Факел» написал в твиттере, что освещение включилось через 57 минут.
Так в момент остановки выглядел стадион:
Нулевая ничья в этом матче – неудача для всех. «Алания» седьмая в таблице, но всего на очко отстает от зоны стыковых матчей. «Факел» вообще 19-й – набрал 13 очков за 15 игр. Тренер «Алании» Спартак Гогниев в послематчевом интервью сказал, что получилась непростая игра с форс-мажором. «Алания» в момент остановки вообще подкалывала соперника в твиттере:
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