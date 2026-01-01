Спартак Гогниев

Дата рождения
19 января 1981 г.
Инфо
Главный тренер "Алании"
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Тренер «Алании» ударил судью после матча с «Томью»
#Спартак Гогниев
Все новости
Материалы
Посмотрите полуфинал Кубка России через лицо и эмоции главного тренера «Алании» Спартака Гогниева
#Спартак Гогниев
Самый взрывной тренер России – Гогниев пропускает 13 игр в год из-за поведения: мат, агрессия и толчок судьи
#Спартак Гогниев
Стадион «Факела» смотрел матч и – бум: свет погас на час 🌑
#ФНЛ
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
Все материалы