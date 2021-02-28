Тренер «Алании» ударил судью после матча с «Томью»

Спартак Гогниев завершил игровую карьеру в 2018-м в 37 лет и через год начал тренерскую. С 2019-го он тренирует «Аланию». В сезоне-2019/20 клуб шел в ПФЛ. Сейчас – в ФНЛ.

В этом сезоне после 27 туров «Алания» идет на 6-м месте, отставая от топ-4 на 5 очков. Поражение от «Томи» (2:3) стало первым в чемпионате с 24 октября. После матча Спартак Гогниев пошел разбираться с судьей и ударил его.

«Спорт-Экспресс» ссылается на официальный протокол матча и пишет: судья Артем Чистяков указал в нем, что Гогниев ударил его в область живота. Это реакция на решение Чистякова удалить Хосонова.

Гогниев кричал что-то судье, получил за это желтую карточку. А под конец матча Чистяков удалил его. Пресс-служба ФНЛ сообщила «СЭ», что материалы по этому конфликту будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет РФС.