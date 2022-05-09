«Динамо» – «Алания», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 мая
В России уже определился чемпион, но еще осталось разыграть один трофей – Кубок России. На него – четыре претендента, по два – из РПЛ и ФНЛ.
«Динамо» принимает «Аланию».
- Матч состоится во вторник, 10 мая.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- Winlineпредлагает поставить на победу «Динамо» в основное время за 1,46, «Алании» – за 6,6. Коэффициент на проход «Динамо» составляет 1,25, «Алании» – 4,0.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Алания»
- Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.
- Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.
- Транслировать игру также будет «Телеспорт» у себя на сайте.
«Динамо» на пути к полуфиналу прошло группу со ставропольским «Динамо» и «Оренбургом», а в плей-офф – «Нижний Новгород» и «Балтику». «Алания» выиграла группу с командами «Легион-Динамо» и «Уфой», а дальше превзошла «Арсенал» и «Зенит».
«Динамо» не выигрывает почти месяц. Команда сыграла вничью в основное время в четвертьфинале Кубка против «Балтики» (1:1), а потом проиграла трижды подряд в РПЛ – ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям Советов». За эти четыре игры «Динамо» пропустило десять голов. Последний раз команда выигрывала в середине апреля у «Ахмата».
«Алания» в последних десяти матчах во всех турнирах победила в основное время лишь дважды. Последняя победа – в середине апреля над «Томью» в ФНЛ.
В российской истории «Динамо» и «Алания» сыграли 33 матча: «Динамо» выиграло 15, «Алания» – восемь.