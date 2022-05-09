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#Кубок России #Динамо #Алания Владикавказ

«Динамо» – «Алания», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 мая

В России уже определился чемпион, но еще осталось разыграть один трофей – Кубок России. На него – четыре претендента, по два – из РПЛ и ФНЛ.

«Динамо» принимает «Аланию».

  • Матч состоится во вторник, 10 мая.
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.
  • Winlineпредлагает поставить на победу «Динамо» в основное время за 1,46, «Алании» – за 6,6. Коэффициент на проход «Динамо» составляет 1,25, «Алании» – 4,0.

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Динамо
Москва
-:-
Алания
Владикавказ

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Алания»

  • Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
  • Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.
  • Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.
  • Транслировать игру также будет «Телеспорт» у себя на сайте.

«Динамо» на пути к полуфиналу прошло группу со ставропольским «Динамо» и «Оренбургом», а в плей-офф – «Нижний Новгород» и «Балтику». «Алания» выиграла группу с командами «Легион-Динамо» и «Уфой», а дальше превзошла «Арсенал» и «Зенит».

«Динамо» не выигрывает почти месяц. Команда сыграла вничью в основное время в четвертьфинале Кубка против «Балтики» (1:1), а потом проиграла трижды подряд в РПЛ – ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям Советов». За эти четыре игры «Динамо» пропустило десять голов. Последний раз команда выигрывала в середине апреля у «Ахмата».

«Алания» в последних десяти матчах во всех турнирах победила в основное время лишь дважды. Последняя победа – в середине апреля над «Томью» в ФНЛ.

В российской истории «Динамо» и «Алания» сыграли 33 матча: «Динамо» выиграло 15, «Алания» – восемь.

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