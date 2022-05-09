«Динамо» – «Алания», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Алания»

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.

Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.

Транслировать игру также будет «Телеспорт» у себя на сайте.

«Динамо» на пути к полуфиналу прошло группу со ставропольским «Динамо» и «Оренбургом», а в плей-офф – «Нижний Новгород» и «Балтику». «Алания» выиграла группу с командами «Легион-Динамо» и «Уфой», а дальше превзошла «Арсенал» и «Зенит».

«Динамо» не выигрывает почти месяц. Команда сыграла вничью в основное время в четвертьфинале Кубка против «Балтики» (1:1), а потом проиграла трижды подряд в РПЛ – ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям Советов». За эти четыре игры «Динамо» пропустило десять голов. Последний раз команда выигрывала в середине апреля у «Ахмата».

«Алания» в последних десяти матчах во всех турнирах победила в основное время лишь дважды. Последняя победа – в середине апреля над «Томью» в ФНЛ.

В российской истории «Динамо» и «Алания» сыграли 33 матча: «Динамо» выиграло 15, «Алания» – восемь.