Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание

Новый сезон российской футбольной Премьер-лиги пройдет в период с 15 июля 2022 года по 3 июня 2023-го.

В турнире примут участие 16 команд. Новички сезона – «Факел», «Торпедо» и «Оренбург». Есть и команда с новым названием – «Нижний Новгород» переименован в «Пари Нижний Новгород».

Российские команды не выступят в еврокубках.

Матчи Кубка России пройдут после 9-го, 12-го, 19-го, 23-го и 28-го туров.

Паузы на международные игры запланированы после 10-го, 17-го и 20-го туров.

Более точные даты будут определены перед турами. Полное расписание до конца сезона выглядит следующим образом:

1-й тур (15-17 июля)

«Краснодар» – «Факел»

ЦСКА – «Урал»

«Динамо» – «Ростов»

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»

«Ахмат» – «Спартак»

«Торпедо» – «Сочи»

«Оренбург» – «Крылья Советов»

«Химки» – «Зенит»

2-й тур (22-24 июля)

«Зенит» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Спартак»

ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» – «Торпедо»

«Локомотив» – «Ростов»

«Ахмат» – «Факел»

«Оренбург» – «Урал»

«Химки» – «Пари Нижний Новгород»

3-й тур (29-31 июля)

«Зенит» – «Локомотив»

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» – «Химки»

«Крылья Советов» – «Торпедо»

«Сочи» – «Ахмат»

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

«Факел» – «Динамо»

«Урал» – «Краснодар»

4-й тур (5-7 августа)

«Ростов» – «Оренбург»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Динамо»

ЦСКА – «Факел»

«Ахмат» – «Зенит»

«Сочи» – «Пари Нижний Новгород»

«Торпедо» – «Химки»

«Урал» – «Спартак»

5-й тур (12-14 августа)

«Зенит» – ЦСКА

«Спартак» – «Сочи»

«Динамо» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Торпедо»

«Пари Нижний Новгород» – «Ростов»

«Факел» – «Урал»

«Химки» – «Ахмат»

6-й тур (19-21 августа)

«Зенит» – «Торпедо»

«Ростов» – «Сочи»

«Краснодар» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Факел»

ЦСКА – «Ахмат»

«Динамо» – «Спартак»

«Урал» – «Пари Нижний Новгород»

«Химки» – «Локомотив»

7-й тур (26-28 августа)

«Ростов» – ЦСКА

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Сочи» – «Химки»

«Торпедо» – «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

«Факел» – «Спартак»

«Урал» – «Зенит»

8-й тур (2-4 сентября)

«Спартак» – «Зенит»

«Краснодар» – «Сочи»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Динамо» – «Урал»

«Локомотив» – «Ахмат»

«Торпедо» – «Ростов»

«Оренбург» – «Химки»

«Пари Нижний Новгород» – «Факел»

9-й тур (9-11 сентября)

«Зенит» – «Оренбург»

«Ростов» – «Спартак»

ЦСКА – «Краснодар»

«Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Динамо»

«Факел» – «Локомотив»

«Урал» – «Торпедо»

«Химки» – «Крылья Советов»

10-й тур (16-18 сентября)

«Спартак» – «Локомотив»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Химки»

«Динамо» – «Зенит»

«Сочи» – «Факел»

«Торпедо» – ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

«Урал» – «Ахмат»

11-й тур (30 сентября-2 октября)

«Зенит» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Урал»

«Ахмат» – «Динамо»

«Оренбург» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Спартак»

«Факел» – «Торпедо»

«Химки» – ЦСКА

12-й тур (7-9 октября)

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Краснодар»

ЦСКА – «Динамо»

«Сочи» – «Локомотив»

«Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»

«Оренбург» – «Ахмат»

«Факел» – «Зенит»

«Урал» – «Химки»

13-й тур (14-16 октября)

«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Сочи»

ЦСКА – «Спартак»

«Динамо» – «Оренбург»

«Торпедо» – «Локомотив»

«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

«Химки» – «Факел»

14-й тур (21-23 октября)

«Зенит» – «Сочи»

«Спартак» – «Химки»

«Локомотив» – «Динамо»

«Ахмат» – «Торпедо»

«Оренбург» – ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

«Факел» – «Ростов»

«Урал» – «Крылья Советов»

15-й тур (28-30 октября)

«Спартак» – «Торпедо»

«Краснодар» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»

«Динамо» – «Химки»

«Локомотив» – ЦСКА

«Ахмат» – «Ростов»

«Сочи» – «Урал»

«Оренбург» – «Факел»

16-й тур (4-6 ноября)

«Зенит» – «Ахмат»

«Ростов» – «Динамо»

ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Спартак»

«Торпедо» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Краснодар»

«Урал» – «Локомотив»

«Химки» – «Оренбург»

17-й тур (11-13 ноября)

«Крылья Советов» – «Ростов»

«Динамо» – ЦСКА

«Локомотив» – «Спартак»

«Торпедо» – «Зенит»

«Оренбург» – «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»

«Урал» – «Факел»

«Химки» – «Сочи»

18-й тур (3-5 марта)

«Зенит» – «Пари Нижний Новгород»

«Спартак» – «Урал»

«Ростов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Торпедо»

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Оренбург»

«Сочи» – ЦСКА

«Факел» – «Химки»

19-й тур (10-12 марта)

«Зенит» – «Химки»

«Спартак» – «Факел»

«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»

«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Сочи» – «Оренбург»

«Торпедо» – «Урал»

20-й тур (17-19 марта)

«Крылья Советов» – «Ахмат»

ЦСКА – «Зенит»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Спартак»

«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»

«Факел» – «Сочи»

«Урал» – «Динамо»

«Химки» – «Ростов»

21-й тур (31 марта-2 апреля)

«Зенит» – «Урал»

«Спартак» – «Ахмат»

«Ростов» – «Торпедо»

«Крылья Советов» – «Оренбург»

«Динамо» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»

«Факел» – ЦСКА

«Химки» – «Краснодар»

22-й тур (7-9 апреля)

«Спартак» – «Динамо»

«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА – «Химки»

«Локомотив» – «Зенит»

«Ахмат» – «Урал»

«Сочи» – «Крылья Советов»

«Торпедо» – «Факел»

«Оренбург» – «Ростов»

23-й тур (14-16 апреля)

«Ростов» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Химки»

«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Краснодар»

«Торпедо» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Факел» – «Ахмат»

«Урал» – ЦСКА

24-й тур (21-23 апреля)

«Зенит» – «Динамо»

«Спартак» – «Краснодар»

ЦСКА – «Локомотив»

«Ахмат» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Оренбург»

«Урал» – «Ростов»

«Химки» – «Торпедо»

25-й тур (28-30 апреля)

«Спартак» – «Ростов»

«Краснодар» – «Урал»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо» – «Факел»

«Локомотив» – «Химки»

«Ахмат» – ЦСКА

«Сочи» – «Торпедо»

«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»

26-й тур (5-7 мая)

«Зенит» – «Спартак»

«Ростов» – «Факел»

«Краснодар» – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Оренбург»

«Локомотив» – «Сочи»

«Торпедо» – «Ахмат»

«Пари Нижний Новгород» – «Урал»

«Химки» – «Динамо»

27-й тур (12-14 мая)

«Зенит» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Торпедо»

«Динамо» – «Ахмат»

«Сочи» – «Ростов»

«Факел» – «Пари Нижний Новгород»

«Урал» – «Оренбург»

«Химки» – «Спартак»

28-й тур (19-21 мая)

«Спартак» – ЦСКА

«Краснодар» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Урал»

«Локомотив» – «Факел»

«Ахмат» – «Химки»

«Торпедо» – «Динамо»

«Оренбург» – «Зенит»

«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»

29-й тур (26-28 мая)

«Спартак» – «Пари Нижний Новгород»

«Ростов» – «Ахмат»

«Краснодар» – ЦСКА

«Динамо» – «Локомотив»

«Сочи» – «Зенит»

«Торпедо» – «Оренбург»

«Факел» – «Крылья Советов»

«Химки» – «Урал»

30-й тур (3 июня)

«Зенит» – «Факел»

«Крылья Советов» – «Спартак»

ЦСКА – «Ростов»

«Локомотив» – «Торпедо»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» – «Химки»

«Урал» – «Сочи»