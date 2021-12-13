Нижний Новгород

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Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
Футбол
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
#РПЛ
Футбол
Игрок «Нижнего Новгорода» Калинский забил пять голов за сезон в РПЛ. Три – в победных матчах с «Рубином»
#Николай Калинский
Футбол
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород». Дзюба забил трижды и поднялся на второе место в рейтинге бомбардиров лиги
#РПЛ
Футбол
У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»
#РПЛ
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
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Глупое удаление игрока «Нижнего Новгорода». За три минуты дважды одинаково сфолил на одном игроке «Зенита»
#Петрус Бумаль
Игрок ЦСКА забил задницей в падении – и сам не понял как. Его первая реакция – 😲
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#Бактиер Зайнутдинов
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Гайд по «Нижнему Новгороду» – новичку РПЛ: клубу шесть лет, мог объединиться с «Тамбовом», убрал тренера в конце сезона
#Нижний Новгород
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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#ФНЛ
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Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
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#Футбол
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Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
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