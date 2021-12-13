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Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
21 июня, 21:08
Футбол
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
#РПЛ
13 декабря 2021, 21:01
Футбол
Игрок «Нижнего Новгорода» Калинский забил пять голов за сезон в РПЛ. Три – в победных матчах с «Рубином»
#Николай Калинский
05 декабря 2021, 18:23
Футбол
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород». Дзюба забил трижды и поднялся на второе место в рейтинге бомбардиров лиги
#РПЛ
19 ноября 2021, 20:55
Футбол
У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»
#РПЛ
07 ноября 2021, 21:09
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
02 ноября 2021, 19:27
Все новости
Материалы
Глупое удаление игрока «Нижнего Новгорода». За три минуты дважды одинаково сфолил на одном игроке «Зенита»
#Петрус Бумаль
19 ноября 2021, 21:37
Игрок ЦСКА забил задницей в падении – и сам не понял как. Его первая реакция – 😲
1
#Бактиер Зайнутдинов
27 сентября 2021, 20:44
1
Гайд по «Нижнему Новгороду» – новичку РПЛ: клубу шесть лет, мог объединиться с «Тамбовом», убрал тренера в конце сезона
#Нижний Новгород
15 мая 2021, 18:40
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
1
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
1
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
1
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
1
Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
02 июня 2019, 21:37
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