Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов

2. О том, что VAR будет использован в стыках, было известно давно. На матче «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» этой системой воспользовался судья. В середине второго тайма Сапета сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр сначала не поставил пенальти, но после просмотра видео передумал. Правда, Паул Антон не реализовал его.

3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев стал главным героем двух встреч «Нижнего Новгорода» и «Крыльев». В первом матче он жестко раскритиковал работу судей: «В Европе, наверное, VAR нужен, а нам в России он не нужен. Я не знаю, для чего нам на матч привезли эту систему. Не дали пенальти в их ворота, судья показал желтую карточку Лео Гогличидзе, а там против него играли локтем. Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру. А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно».

В ответной игре Черышев был удален за неспортивное поведение. В конце первого тайма он придержал за футболку Виталия Денисова и спровоцировал потасовку.

Клубам из ФНЛ трудно пробиться в РПЛ через стыковые матчи

Мы взяли все стыковые матчи за последние пять сезонов (начиная с 2014/15) и посчитали сумму: