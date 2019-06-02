Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
В этом году за право играть в РПЛ бились «Томь» и «Уфа» (выиграли уфимцы), «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» (и самарцы).
В четырех матчах случились несколько интересных сюжетов:
1. В ворота «Уфы» встал Вячеслав Кротов. На 94 минуте судья удалил Беленова (первая карточка – за затяжку времени, вторая и красная – за разговоры). Кротов постоял в воротах три минуты, один раз поймал мяч, после чего ответная встреча закончилась (1:0). Если бы «Томь» забила еще, то началось бы дополнительное время. И вряд ли Кротов остался бы в воротах: дополнительное время предполагает четвертую замену.
2. О том, что VAR будет использован в стыках, было известно давно. На матче «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» этой системой воспользовался судья. В середине второго тайма Сапета сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр сначала не поставил пенальти, но после просмотра видео передумал. Правда, Паул Антон не реализовал его.
3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев стал главным героем двух встреч «Нижнего Новгорода» и «Крыльев». В первом матче он жестко раскритиковал работу судей: «В Европе, наверное, VAR нужен, а нам в России он не нужен. Я не знаю, для чего нам на матч привезли эту систему. Не дали пенальти в их ворота, судья показал желтую карточку Лео Гогличидзе, а там против него играли локтем. Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру. А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно».
В ответной игре Черышев был удален за неспортивное поведение. В конце первого тайма он придержал за футболку Виталия Денисова и спровоцировал потасовку.
Клубам из ФНЛ трудно пробиться в РПЛ через стыковые матчи
Мы взяли все стыковые матчи за последние пять сезонов (начиная с 2014/15) и посчитали сумму:
- Команды из ФНЛ победили в 35% матчей – 7 из 20.
- Лишь трижды они выходили в РПЛ через стыки.
- За пять сезонов команды из РПЛ, участвующие в стыковых матчах, забили 24 гола, из ФНЛ – 14.
В этом сезоне клубы из ФНЛ доставили еще больше проблем. Об этом говорит статистика. Во-первых, общий средний процент владения мячом у «Нижнего Новгорода» и «Томи» в четырех матчах составил 47,3%. Во-вторых, среднее число ударов за матч примерно равно 8,1 (против 10,3 клубов из РПЛ). В-третьих, в этом сезоне команды из ФНЛ в среднем создали больше голевых моментов, чем из РПЛ: 7,1 за матч против 5,2.
О примерном равенстве команд, участвующих в стыках (на своем примере), сказал и Дмитрий Черышев: «Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ. Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола. Но мы все равно заняли четвертое место, дошли до стыков и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше».
Возможно, «Нижний Новгород» сможет попасть в РПЛ напрямую через сезон. Премьер-лига аккуратно готовится к расширению. Это была одна из затрагиваемых тем на недавнем исполкоме РФС. Представители команд Премьер-лиги особо активно обсуждали увеличение участников РПЛ до 16 или даже 18 (Гинер, например, голосовал за 18 команд). Правда, если закон о расширении примут, то нововведение вступит в силу не со следующего сезона, а с сезона-2020/21: 2019/20 станет подготовкой в плане изменения формата проведения чемпионата, утверждения нового календаря и определения относительно списка возможных участников и того, как реформа повлияет на низшие лиги.
Так что у Черышева и его «Нижнего Новгорода» будет еще год, чтобы попытаться напрямую или ещё раз выйти в РПЛ через стыки. В противном случае через полтора сезона он сможет получить повышению благодаря расширению Премьер-лиги.