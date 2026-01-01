Дмитрий Черышев

Дата рождения
11 мая 1969 г.
Достижения
Обладатель Кубка России-1994/95
Лента
Материалы
Материалы
Отец Черышева возглавил шведский клуб и ушел после первой тренировки: «Я принесу больше вреда, чем пользы»
#Дмитрий Черышев
Как дела у Черышева. Снова пропал из-за травм
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#Денис Черышев
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Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
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