Отец Черышева возглавил шведский клуб и ушел после первой тренировки: «Я принесу больше вреда, чем пользы»
«АФК Эскильстуна» идет на десятом месте в Первой лиге Швеции. Из последних пяти матчей клуб выиграл лишь один. До зоны вылета – пять очков.
Клуб сменил тренера, и дело тут было не в результатах. Шведский тренер Озджан Мелкемичел покинул «Эскильстуну» еще в июне, а тренировал с тех пор Джавад Аль Джебури – спортивный директор, у которого есть опыт работы ассистентом, но нет тренерской лицензии.
Шведская футбольная ассоциация разрешила ему тренировать до 27 сентября. Клуб к этому моменту должен был найти тренера.
- 21 сентября утром, по информации сайта fotbollskanalen.se, новым тренером команды был представлен Дмитрий Черышев.
- В интервью он сказал, что, несмотря на небольшое количество оставшихся матчей, он «хочет, как в сказке Андерсена превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя».
- Дальше он провел с ней тренировку. И ушел. Спустя три часа после назначения.
«Он хотел произвести множество изменений и после тренировки посчитал, что принесет больше вреда, чем пользы, – пояснил президент клуба Алекс Рюссхольм. – Он имел в виду, что у него нет времени на эти изменения, и будет лучше, если игроки продолжат в том же цикле, тем более что осталось всего десять матчей».
- Так в «Эскильстуну» на пост тренера вернулся Аль Джебури – до 27 сентября в одной игре он еще поруководит командой. Кто будет тренером дальше – неясно.
Черышев последний раз тренировал два года назад – он был уволен из «Нижнего Новгорода» в 2019 году. Почему он оказался в команде первой шведской лиги? Объяснение простое – он дружит с президентом клуба. «Мой друг – Дмитрий Черышев. Лет пять-шесть назад он по-товарищески тренировал ребят моей академии, рассказывал об испанском», – говорил Рюссхольм в интервью «Матч ТВ».
Рюссхольм – русский президент клуб, он родился в Обнинске и рос в Ростове-на-Дону, жил в Ленинграде и болел за «Зенит». Став юристом шведской компании Scania, потом основал свою компанию и занимался бизнесом.
«Я никогда не скрывал свою национальность (специально взял фамилию Рюссхольм – Русская гора), а многие переехавшие боялись, что их из-за происхождения на работу не возьмут. Лет двадцать пять назад ехал здесь с одним знакомым русским архитектором в метро, и он стеснялся говорить на родном языке», – рассказывал Рюссхольм.
При нем «Эскильстуна» дважды добиралась до высшего шведского дивизиона, но оба раза вылетала в первом же сезоне.