Отец Черышева возглавил шведский клуб и ушел после первой тренировки: «Я принесу больше вреда, чем пользы»

«АФК Эскильстуна» идет на десятом месте в Первой лиге Швеции. Из последних пяти матчей клуб выиграл лишь один. До зоны вылета – пять очков.

Клуб сменил тренера, и дело тут было не в результатах. Шведский тренер Озджан Мелкемичел покинул «Эскильстуну» еще в июне, а тренировал с тех пор Джавад Аль Джебури – спортивный директор, у которого есть опыт работы ассистентом, но нет тренерской лицензии.

Шведская футбольная ассоциация разрешила ему тренировать до 27 сентября. Клуб к этому моменту должен был найти тренера.

21 сентября утром, по информации сайта fotbollskanalen.se, новым тренером команды был представлен Дмитрий Черышев.

В интервью он сказал, что, несмотря на небольшое количество оставшихся матчей, он «хочет, как в сказке Андерсена превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя».

Дальше он провел с ней тренировку. И ушел. Спустя три часа после назначения.

«Он хотел произвести множество изменений и после тренировки посчитал, что принесет больше вреда, чем пользы, – пояснил президент клуба Алекс Рюссхольм. – Он имел в виду, что у него нет времени на эти изменения, и будет лучше, если игроки продолжат в том же цикле, тем более что осталось всего десять матчей».